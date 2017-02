Jolyon Palmer a réussi à conserver sa place chez Renault en 2017, et cette année encore, il sera sous pression s’il veut garder son baquet une année de plus. Le Britannique pense pourtant s’appuyer sur les progrès de sa monture pour lui-même briller devant les décideurs de l’écurie. Renault est ainsi en bien meilleure position selon lui à présent.

« Fred Vasseur est parti, ce qui est dommage, mais nous avons toujours Cyril Abiteboul, et Jérôme Stoll, et ces gars ont dirigé des équipes de F1 et sont depuis longtemps chez Renault. Donc nous sommes toujours entre de très bonnes mains, et d’une certaine manière, les choses sont peut-être un peu plus simples maintenant. »

« L’impression dans l’équipe, c’est que c’est une année où nous pouvons en vérité faire quelque chose. L’an dernier, nous avions nos mains un peu liées par les problèmes rencontrés par Lotus. Cette année, la griffe Renault se retrouve de partout. »

« Nous avons toujours des personnes formidables dans l’équipe, des gens qui ont gagné des courses et qui ont même auparavant gagné des championnats avec Renault, donc tout le monde est super excité de voir si nous pouvons y arriver de nouveau. »

« Je suis dans une écurie d’usine, une équipe qui va gagner des places, je le crois, et même si je ne l’ai pas montré l’an dernier, je suis sûr que les résultats vont arriver. Je suis dans une bien meilleure situation maintenant et j’ai hâte de disputer la saison 2017. »

Renault a officiellement annoncé viser un top 5 cette saison. Mais Palmer voit plus haut encore : il ambitionne de glaner un podium pour son écurie...

« J’espère que c’est un objectif réaliste, parce que si nous visons la 5e place, cela veut dire que nous serons dans le top 10 au championnat des pilotes. Et à partir de là, si les résultats suivent et si vous avez un week-end solide, vous pouvez rêver d’un podium durant l’année, ce qui serait pour moi fantastique. L’an dernier, nous ne pouvions faire ce que nous voulions faire avec la voiture en raison du passif de Lotus, mais maintenant, nous avons une voiture qui est convenablement conçue et intégrée, au niveau du moteur comme du châssis. »

Et si Renault profitait du nouveau règlement pour faire un bond de géant et refaire le coup de Brawn en 2009 (gagner le titre à la surprise générale) ? Palmer n’écarte pas totalement l’hypothèse !

« Quelques-uns de mes potes me disent : ‘imagine si tu pouvais faire une Brawn’. C’est possible, et c’est ce qui est bien avec les nouvelles règles. C’est une feuille totalement blanche. Nous n’avons aucune idée de ce que font les autres, et ils ne savent pas ce que nous faisons. Nous serons sur la piste à Barcelone la semaine prochaine, et nous aurons une sorte d’aperçu je pense, mais en comparaison des dernières années, c’est une vraie chance pour tout le monde de bouleverser la hiérarchie établie, en particulier en début de saison. Je pense qu’il y aura une opportunité de faire vraiment un grand bond en avant si une course se passe vraiment bien. »

Mais avant de prétendre à de tels sommets, il faut encore être fin prêt physiquement. Les voitures de 2017 seront en effet moins aisées à conduire, et l’ancien champion de GP2 a dû adapter son entraînement hivernal à cette nouvelle donne.

« J’ai travaillé même pendant Noël ! C’est le premier hiver, depuis de nombreuses années, où je devais en fait prendre du poids. Je me sens dans une bonne situation pour commencer l’année. J’ai passé beaucoup d’heures à la salle de sport, et j’ai travaillé dur pour en arriver là. Mais j’ai hâte de voir maintenant comment cela se répercutera sur la piste. Je me sens plus en confiance, plus détendu, et je sais à quoi m’attendre, je sais comment fonctionne la F1… j’en ai appris bien plus durant les 12 derniers mois. L’équipe devrait être bien plus compétitive, donc c’est une période excitante. »