En ce Grand Prix de Monaco, la Force était avec Jolyon Palmer puisque le pilote Renault F1 s’est classé onzième pour obtenir son meilleur résultat de la saison au terme des 78 tours sur le circuit le plus emblématique de la galaxie F1.

Parti 16e, Jolyon a effectué une course pleine de maturité pour finir à 1’’3 des points. Il s’est élancé avec un train d’ultratendres neufs, et est rentré au 42e tour pour chausser de nouveaux supertendres.

"Je suis content de ma course avec un rythme solide et aucune erreur. J’ai véritablement apprécié. C’était formidable de pouvoir manier le volant à Monaco durant 78 tours. Les pneus tenaient, ce qui permettait vraiment d’attaquer du début à la fin. Les dépassements sont assez difficiles ici. Nous n’avons donc pu passer que de la 16e à la 11e place, à seulement une seconde de mon premier point cette saison ! Les sensations étaient nettement meilleures que celles d’une 11e position. Nous pouvons nous appuyer sur cet élan pour le Canada."

Alors qu’il était installé dans le top dix, Nico Hülkenberg a été entravé dans sa mission pour remonter le peloton en raison d’un problème de boîte de vitesse survenu au 16e passage.

"Je pense qu’il était possible de marquer quelques points aujourd’hui. Nous étions à l’aise en 10e place et il y avait clairement du potentiel pour gagner quelques positions. Le truc à Monaco, c’est qu’il faut absolument rester dans le coup. Finir 9e ou 8e était à notre portée si nous avions pu continuer. C’était assez soudain. J’ai vu de la fumée sortir de l’arrière de la voiture et l’équipe m’a demandé de l’arrêter. Diagnostic : dysfonctionnement de la boîte. C’est frustrant pour le pilote, mais cela n’affecte absolument pas notre potentiel. Nous relèverons la barre à Montréal."

Renault F1 conserve la 7e place au Championnat Constructeurs au terme de l’épreuve.

La journée était également l’occasion de célébrer le 40e anniversaire avec Star Wars. Des invités spéciaux et une livrée spéciale ont ainsi fêté la sortie de La Guerre des étoiles (Star Wars : un nouvel espoir) et les débuts de Renault en F1 avec la RS01 en 1977.