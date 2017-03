Jolyon Palmer est très déçu de sa qualification puisqu’il n’a pas réussi à sortir de la Q1. Il faut dire qu’il a eu un accident hier après-midi et qu’il n’avait signé que le 19e temps ce matin au volant de sa Renault (mal) réparée.

Cela s’annonçait donc assez mal pour lui au moment de s’élancer en qualification, d’autant plus qu’il a eu quelques soucis techniques supplémentaires.

"Nous avons eu un problème d’alimentation en carburant dès le premier tour et je n’ai donc pas pu terminer ce tour," raconte Palmer. "Ma seconde tentative était aussi mon premier tour du week-end avec les pneus ultra tendres et pour tout vous dire, le comportement de ma voiture était très mauvais."

"La voiture se comportait bien hier, avant mon accident. Je suis responsable. J’étais content de ma voiture avant ça et je faisais de bons chronos. La voiture a été réparée et je dois remercier les gars de l’équipe pour ça, mais malheureusement, le comportement en piste était désastreux. J’étais à une seconde de mon deuxième tour de la séance d’hier matin. Les freins, l’équilibre de la monoplace et la motricité, tout était horrible," ajoute le pilote britannique.