Avec désormais une campagne complète en F1 à son actif, Jolyon Palmer est impatient que la saison 2017 commence à l’Albert Park.

Que ressentez-vous à l’approche de la première course de l’année ?

Je me sens bien et j’ai hâte de disputer un Grand Prix entier au volant de la R.S.17. Cette nouvelle génération est vraiment géniale au niveau du pilotage et nous avons l’occasion parfaite d’effectuer un solide pas en avant durant l’année. J’ai adoré la monoplace aux essais, car l’équipe a progressé dans tous les domaines nécessaires par rapport à la R.S.16. En y ajoutant les bénéfices du nouveau règlement, c’est formidable. Je suis comblé et positif tout en ne pouvant plus attendre.

Que pensez-vous du circuit de l’Albert Park ?

J’y ai piloté pour la première fois l’an passé et j’en étais ravi. C’est exactement mon type de tracé, avec une ambiance semi-urbaine. Les voitures étant plus grosses et beaucoup plus rapides, ce sera difficile, mais je crois que ce premier Grand Prix de l’année sera excellent. L’Albert Park est une piste cool, un peu bosselée et qui réserve de sérieux défis.

Nous avons eu un accueil impressionnant l’an dernier et il me tarde de retourner en ville. L’Australie est un pays fantastique avec des personnalités très intéressantes. J’y avais eu une chaleureuse réception il y a un an.

Quelle est la différence entre l’écurie qui commence cette saison et celle d’il y a douze mois ?

La différence est énorme. Vous pouvez constater toutes les améliorations apportées dans de nombreux domaines. L’ancienne monoplace a fait le job, mais cette année marque de véritables progrès presque partout. C’est génial de voir le travail en cours lorsque je me rends à Enstone et je sais qu’il en reste à venir. L’ambiance est excellente, tout le monde travaille ensemble dans la même direction. Nous avons tous grandi et mûri depuis notre visite précédente à l’Albert Park. J’espère que nous le démontrerons sur la piste.

Quels sont vos objectifs et ambitions pour cette course et cette année ?

C’est formidable d’entamer ma deuxième saison comme pilote de F1. Je peux désormais utiliser toute l’expérience acquise l’an dernier. Je connais les circuits et je sais ce que l’on peut tirer d’une F1. Je veux me battre pour les points chaque fois que c’est possible et je sais que ce but est partagé par l’écurie. J’ai une équipe fantastique autour de moi et Nico est un atout. Je pense que nous travaillerons bien ensemble durant l’année. Il sera également très intéressant de découvrir le comportement de notre voiture en course et notre position par rapport à nos concurrents.