Jolyon Palmer a réussi à survivre au jeu des chaises musicales entre Toro Rosso, Red Bull et Renault. Le Britannique va finir la saison au sein de l’équipe française mais il n’a toujours pas de solution pour 2018.

Remplacé par Carlos Sainz, Palmer négocie toutefois avec une autre équipe de Formule 1, Williams, mais aussi ailleurs que dans la catégorie reine.

"Si je me retrouve hors de la F1 à la fin de la saison, alors ce sera un nouveau chapitre à écrire pour moi. Dans ce cas, je veux évidemment que ce soit pour le long terme," explique Palmer à Sepang.

"La Formule 1 est bien sûr géniale, et je veux y rester, mais si chaque année vous ne pouvez pas assurer votre place dans un bon baquet, alors c’est beaucoup de pression et peu de fun. Je veux juste pouvoir apprécier de courir et avoir une chance de bien figurer dans un championnat sur le long terme."

Palmer reconnait que la voie choisie par Max Chilton, son compatriote, était une possibilité.

"L’Indycar ? Oui c’est possible, il se débrouille bien. Ce n’est toutefois pas ma seule option. Il y en a d’autres que je préfère."

Il ne souhaite pas redevenir 3e pilote. "Non, je veux courir."

Il se dit qu’il aurait ses chances chez Williams, la seule option qui semble rester pour lui en F1.

"Il n’y a qu’un seul baquet et beaucoup de pilotes le veulent. Il y a une chance mais je ne vais pas tout miser là-dessus. Je vais faire de mon mieux et on verra ce que l’avenir nous réserve. Je n’ai pas toutes les cartes en main."