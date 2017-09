Jolyon Palmer a été pénalisé de cinq secondes pour avoir coupé une chicane alors qu’il se battait avec Fernando Alonso, mais le Britannique affirme pour sa part qu’il n’avait pas d’autre choix puisque l’Espagnol l’a poussé hors des limites de la piste…

"J’étais devant lui avant d’aborder le virage, il a freiné très tard et m’a poussé hors des limites de la piste," raconte Palmer. "Je suis certain que ce sera un sujet de discussion lors de la prochaine course, car Alonso n’était pas très content, mais je n’en ai rien à faire de son avis."

Fernando Alonso avait déjà tassé Jolyon Palmer la semaine passée à Spa, mais Charlie Whiting avait affirmé qu’il n’y avait aucune raison d’étudier cet incident puisque Palmer n’était pas devant Alonso au moment du freinage et Alonso n’était donc pas obligé de lui laisser de la place à la sortie du virage.

"Nous avons eu une réunion à Monza durant laquelle on avait convenu que le pilote qui se trouvait sur la trajectoire intérieure n’avait qu’à lever un peu le pied. Lorsque vous êtes à l’intérieur, vous avez bien sûr l’avantage, mais l’autre pilote, où doit-il aller ? Il a le choix entre l’accident ou sortir des limites de la piste. J’ai coupé le virage et je suis revenu sur la piste à côté de lui et ensuite j’ai pris l’avantage dans le virage suivant," poursuit le britannique.

Quoi qu’il en soit, Palmer abandonnera peu après, tout comme son grand ami Alonso.

"Nous étions plutôt compétitifs en course, mais ces cinq secondes de pénalité m’ont relégué en fin de classement," ajoute Palmer.