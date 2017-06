Jolyon Palmer n’est pas le pilote le plus serein actuellement en Formule 1, tant les candidats à son remplacement se bousculent à la porte de Renault. Le constructeur a avoué qu’il cherchait à recruter Sergio Pérez pour 2018, et les jeunes pilotes sous contrat que sont Sirotkin et Rowland voudraient bien leur chance également, tandis que Robert Kubica, même si son cas est incertain, a testé longuement une Lotus de 2012 pour évaluer ses capacités.

"Ce qui met la pression n’aide pas les performances" a rétorqué Palmer. "Je sais que mon début de saison est décevant mais je travaille dur et je suis prêt à changer les choses. Quant aux rumeurs, elles sont présentes depuis ma troisième course en F1 donc ce n’est pas nouveau. La meilleure manière de les faire taire est de réussir en piste et j’espère y parvenir ce week-end".

Le Britannique a signé son meilleur résultat de la saison avec une 11e place à Monaco et a reconnu que c’était "un sacré ajout de confiance".

"Il y a eu des choses positives récemment, même si ça ne se voit pas forcément au niveau des résultats, mais à Monaco, nous avons été compétitifs durant toute la durée de la course. Quand on part 16e, c’est difficile de doubler et de rouler dans le trafic, mais nous avions au moins un meilleur rythme duquel nous pouvons tirer un peu plus de confiance".