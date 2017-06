Jolyon Palmer continue d’être critiqué pour ses mauvaises performances de la saison 2017, sa deuxième en F1, très difficile face à Nico Hulkenberg. Le Britannique n’a pas marqué de point et alors que les rumeurs de son remplacement se font de plus en plus nombreuses, il a raté un week-end de plus à Bakou en sortant dès les essais.

Il n’hésite toutefois pas à tempérer : "Je ne sais pas d’où viennent ces histoires mais je suis déçu de mes performances, c’est évident. Je travaille avec l’équipe à leur amélioration et ils me soutiennent, ce que j’apprécie. L’objectif est de faire un meilleur travail et j’y travaille d’arrache-pied car je suis moi aussi déçu".

Palmer l’assure, en dépit des rumeurs d’un retour de Kubica, d’une promotion de Sirotkin, ou du recrutement pour 2018 de Fernando Alonso, il ne se sent pas encore menacé et ressent l’appui de son équipe.

"Ils me soutiennent, c’est un sport d’équipe et c’est à moi de m’en sortir grâce à leur aide et à celle des ingénieurs. Je suis sûr que je le peux mais beaucoup de choses ne me réussissent pas. Les rumeurs viennent de toutes parts, je ne sais pas exactement d’où ni comment, mais je ne suis pas inquiet. Je suis concentré sur le week-end suivant et je cherche à progresser afin de faire parler mes résultats au final" conclut l’ancien champion GP2.