En grande difficulté depuis le début de la saison et éclipsé par un Nico Hulkenberg très performant dans la RS17, Jolyon Palmer commence à se résigner et avoue ne pas saisir l’origine de ses problèmes, alors qu’il cherche toujours son premier point de la saison et que la rumeur de son remplacement enfle.

"Ce ne sont pas les bonnes performances que je recherche qui me mettent la pression" explique Palmer. "La manière d’arrêter ces rumeurs est de faire du bon boulot en piste et j’espère y arriver".

"Je n’ai aucune explication. Je ne pense pas avoir fait quoi que ce soit de mal, il y a juste des petites choses qui font la différence. Je dois piloter du mieux possible et ce qu’il se passe de l’autre côté du garage n’a pas d’importance".

Lors du dernier Grand Prix, Jacques Villeneuve avait tiré à vue sur les pilotes payants, en visant Stroll, mais Palmer est également concerné par ses propos.

"Dans le passé, on avait des pilotes qui étaient tellement passionnés qu’ils étaient prêts à risquer leurs vies. Maintenant, on voit des pères qui veulent aider leurs fils à courir même s’ils n’ont pas le talent, car un cockpit de Formule 1 est plus sûr qu’une moto ou qu’une paire de skis" avait envoyé Villeneuve.