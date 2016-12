Confirmé par Renault pour la saison prochaine, Jolyon Palmer peut se réjouir à double titre. D’une part, le pilote britannique, grâce à une deuxième partie de saison plus satisfaisante, a réussi à sauver sa peau et à démentir bien des prédictions à son sujet. D’autre part, la Renault de l’an prochain devrait être bien plus compétitive que celle de 2016, à la faveur du grand bouleversement réglementaire sur le plan aérodynamique. A quels changements précis justement s’attendre du point de vue du pilote ? L’ancien champion de GP2 a livré ses impressions et pronostics sur ce sujet…

« Le plus important du point de vue du pilote, c’est que les voitures vont être super-rapides, en particulier en virage. Elles seront excitantes à piloter mais d’un autre côté, cela amènera plus de pressions physiques. Ce qui rend la F1 si physique pour nous, ce sont les forces-G, et l’énergie que vous mettez dans la voiture, et donc, si nous sommes plus rapides en virage, nous aurons des forces-G plus élevées, ce qui se ressent sur votre corps » a commenté Jolyon Palmer.

« L’entraînement sera vraiment intense pendant l’hiver pour s’assurer que nous pourrons être opérationnels rapidement lors du premier test. Les temps au tour, selon les prédictions, devraient être de trois à cinq secondes plus rapides qu’en 2016, mais, au début de l’année, ces temps pourraient être déterminés par le travail de Pirelli sur les nouveaux pneus. Cependant, beaucoup de temps au tour proviendra du passage en virage. »

« Les temps au tour que l’on prédit en 2017 mettraient les Manor en pole, donc cela indique à quel point cet écart pourrait être important. Ensuite, si vous considérez que les Mercedes vont aussi gagner trois à cinq secondes, alors, les voitures vont être vraiment rapides. Je pense que nous allons battre des records sur de nombreux circuits. »

Une inquiétude entoure cependant le paddock à l’heure actuelle. Certes, les voitures seront plus rapides, mais l’ajout de traînée aérodynamique devrait rendre les dépassements plus difficiles. Il serait encore plus malaisé que par le passé de suivre de près un concurrent (à moins que les pneus Pirelli ne soient vraiment plus endurants ?). Quelle est donc l’opinion de Jolyon Palmer sur cette zone d’ombre ?

« Je vais attendre pour voir si les dépassements seront affectés, parce que dépasser en 2016 était si difficile, que je ne vois pas comment ce pourrait être encore plus difficile, pour être direct. Cela pourrait sembler plus facile grâce au DRS et aux différents types de pneus à choisir mais à moins que vous ayez un gros avantage en puissance moteur, ou des pneus beaucoup plus frais ou beaucoup plus tendres, c’est presque impossible. »

« J’ai suivi Kev [Magnussen] à Austin avec la même voiture et je n’ai pas pu m’approcher de lui, mais quand j’étais loin derrière lui, j’étais bien plus rapide. Je ne me rappelle pas qu’un pilote ait pu légitimement dépasser son coéquipier. La fois la plus proche, c’était probablement avec les deux Red Bull en Malaisie. »

« Donc, pour cette raison, je ne pense pas que dépasser pourrait être bien plus difficile l’an prochain. En théorie, cela dépend de la poussée aérodynamique de la voiture qui est devant, et en ce moment, pour une raison ou une autre, il est difficile de suivre une autre voiture avec ce règlement. »

Et Palmer de conclure sur une note optimiste : « Nous voulons tous courir en F1 parce que ce sont les voitures les plus rapides du monde. Plus elles vont vite, plus c’est amusant, et plus le défi est important. »