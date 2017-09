A Singapour, Carlos Sainz et Jolyon Palmer ont réalisé leurs meilleures courses en carrière en F1, avec une 4e place pour l’un et une 6e pour l’autre. Pourtant, ils étaient dans des états d’esprit totalement différents. Jolyon Palmer avait conscience qu’il ne serait pas reconduit par Renault l’an prochain et que Singapour pouvait même être son dernier Grand Prix. De son côté, Carlos Sainz savait qu’il serait bientôt un pilote Renault et qu’il remplacerait, en Malaisie ou en 2018, son compère britannique.

Ross Brawn a été impressionné par la manière avec laquelle Jolyon Palmer a encaissé le coup psychologiquement.

« Comment réagiriez-vous si vous arriviez sur le circuit en découvrant que votre équipe avait décidé de ne pas prolonger votre contrat l’an prochain ? Vous avez deux choix : tout d’abord, tout laisser tomber ; mais vous pouvez aussi vous accrocher et essayer de prouver que votre équipe a pris la mauvaise décision. Jolyon Palmer a choisi la deuxième option, et il a connu son meilleur week-end en F1. »

« Jolyon a commencé de la 11e place sur la grille et était 6e à l’arrivée. Il avait passé toute la course dans les points. C’était une formidable manière de réagir et le meilleur moyen de prouver aux directeurs d’équipe qu’il avait plus en réserve - plus que ce qu’il a pu prouver cette saison jusqu’à présent. »

Ross Brawn a été tout autant bluffé par la performance de Carlos Sainz, qui a été « le meilleur des autres » à Singapour.

« C’était aussi un week-end spécial pour Carlos Sainz. Le vendredi, il a été annoncé qu’il conduirait pour Renault en 2018 et celui qui est toujours un pilote Toro Rosso, a célébré cette nouvelle en accrochant son meilleur résultat en carrière. La 4e place, c’était un résultat absolument incroyable pour lui. Il a tiré profit de chaque opportunité qui s’est présentée à lui. Il a aussi superbement défendu sa position, quand Sergio Perez lui a mis la pression. »

« Ces 12 points marqués par Sainz ont aussi une immense valeur pour Toro Rosso au classement des constructeurs. Le résultat réduit l’écart avec Williams, 5e au classement, à seulement 7 points, et laisse Toro Rosso 10 points devant Renault. Bien joué Carlos ! Et bonne chance à lui pour la prochaine étape de sa carrière. »