La situation chez Renault continue de ne pas jouer en faveur de Jolyon Palmer alors que le Britannique est sorti deux fois de la piste lors de la première journée d’essais sur le Hungaroring et que des réparations ont encore êté nécessaires, sans parler du temps perdu en piste pour préparer la suite du week-end.

"Nous avons du travail, comme vous l’avez sûrement remarqué à la télé, et nous changerons sa boîte de vitesses puisque nous la changeons le vendredi soir, ce qui nous permettra de nous occuper des suspensions arrière" explique Nick Chester, le directeur technique châssis.

"Le fond plat a été endommagé lors de la première sortie et sera réparé afin de le remettre ce samedi, ce qui lui permettra d’avoir la dernière version disponible. Pour être honnête, il n’y a rien que nous ne sommes pas habitués à réparer. Nous avons un bon stock d’ailerons avant et nous réparons les fonds plats qui seront à sa disposition, donc tout ira bien pour samedi".

Un nouveau fond plat qui a donné de très bons résultats à Silverstone puisque Nico Hulkenberg s’est qualifié sixième et a terminé la course au même rang. Un regain en performance que l’Allemand a confirmé lors des deux premières séances sur un circuit radicalement différent, en Hongrie.

"De ce que j’ai vu jusqu’ici, nous sommes dans le même ordre de performance. Nico était septième lors de la deuxième séance et nous arrivons à entrevoir le gain de performance déjà constaté à Silverstone. Ce sont deux circuits très différents et si vous arrivez à être performants à Silverstone et en Hongrie, ça vous promet de ne pas être mal pour le reste de la saison".

Le Halo a été confirmé pour 2018 et bien que beaucoup de personnes soient contre, c’est avant tout une raison de sécurité qui a poussé les équipes et la fédération à le valider. Pourrait-il toutefois se transformer en appendice aérodynamique et aider les équipes à améliorer leurs performances ?

"Non, pas vraiment" assure Chester. "Tout d’abord, c’est bien d’assurer aux pilotes une protection supplémentaire et tout le monde veut le mettre sur la voiture pour ces raisons précises. D’un point de vue aérodynamique, il va falloir travailler à son intégration sur la voiture donc je ne pense pas que nous pourrons faire des miracles avec. Je pense que chacun voudra simplement l’installer et faire au mieux pour les pilotes".

Le directeur technique châssis de Renault confirme que le Halo pourrait recevoir quelques personnalisations par les équipes sous la forme de carénages : "Les carénages sont autorisés, ils seront très réduits (20 mm maximum a priori) mais toutes les règles les concernant ne sont pas finalisées. Nous ferons le maximum pour réduire le déficit aérodynamique".