La prestation sereine de Jolyon Palmer à Singapour lui a permis de finir sixième et d’obtenir le meilleur résultat de sa carrière.

Le Britannique, menacé d’être remplacé par Carlos Sainz, semble être en bonne voie pour finir la saison. Il a été confirmé (pour l’instant ?) pour la Malaisie par Renault F1, mais les discussions continueraient pour libérer Palmer de son contrat avant l’heure.

En attendant Palmer se dit prêt à affronter Sepang, un tracé où il avait glané son premier point en F1 l’an passé.

"Sepang est toujours sympa et chaleureux. Et puis, j’ai tendance à bien réussir sur ces rendez-vous humides : la Malaisie l’année dernière, Singapour cette année... J’ai hâte d’y être ! C’est une belle piste et l’ambiance est adéquate. Le circuit est fluide avec ses longues lignes droites, ses virages rapides et ses grosses zones de freinage. Nous sommes en confiance. La voiture progresse, moi aussi. Nous viserons donc à nouveau un bon résultat," affirme Palmer.

Est-ce un soulagement pour lui d’avoir ouvert son compteur cette saison ?

"Nous avons enfin connu une course facile à Singapour. C’est assez ironique compte tenu des interventions de la voiture de sécurité et des conditions difficiles. Nous avons pris un bon départ et le dépassement sur Bottas était amusant. Beaucoup de choses se sont passées en deux heures. Ces points m’enlèvent du poids sur les épaules. J’espère désormais poursuivre et en marquer davantage. Je sais que j’en suis capable."

Quel est son historique en Malaisie ?

"J’ai couru à deux reprises à Sepang quand j’évoluais en GP2. Pour des raisons diverses, je n’y ai pas eu de résultats inoubliables même si j’ai fini une fois neuvième en étant parti du fond de la grille. L’année dernière, j’y ai obtenu mon premier point en F1. Les opportunités de dépassement ne manquent pas sur cette piste, donc je vais tenter d’en profiter au maximum pour en glaner d’autres."

A-t-il pu profiter des paysages de ce pays ?

"Un peu, mais nous n’avons pas toujours l’occasion de découvrir les destinations où nous nous rendons à cause de nos emplois du temps. Kuala Lumpur est une très belle ville à explorer. Au centre-ville, il y a des quartiers très modernes avec les célèbres tours géantes, d’autres plus traditionnels avec les marchés. L’ambiance y est géniale."