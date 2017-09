Les relations entre Jolyon Palmer ne sont pas au beau fixe. Le Britannique s’attendait sûrement à apprendre son remplacement par Carlos Sainz pour l’an prochain. En revanche, il aurait sans doute préféré l’apprendre autrement que par voie de presse !

« J’ai appris la nouvelle quand je l’ai lue sur internet, et ensuite, quand j’ai su que c’était vrai, j’ai parlé à quelques personnes. Et voilà. »

« C’est un peu dommage, oui. Je ne sais même pas qui a envoyé l’information aux médias, mais les médias ont leurs propres manières de fonctionner, je sais. Cela ne change rien au dénouement, pour être honnête. »

L’ancien champion de GP2 répète qu’il finira la saison dans son baquet, mais roulera désormais en tant que futur ex-pilote Renault. De quoi mettre l’ambiance dans le garage tricolore…

« Bien sûr, je savais qu’avec le travail que je fais cette année, l’équipe recherchait d’autres personnes, parce que c’est une année difficile. Mais vous ne savez jamais rien tant que ce n’est pas officiel. J’aurais pu penser la même chose [être écarté] l’an dernier plusieurs fois. Donc vous devez rester inflexible et faire du mieux possible, et je ferai toujours de mon mieux jusqu’à la fin de la saison. »

« Je vais tout donner lors des sept prochaines courses, comme je l’ai dit, pour faire du mieux possible, et même si je ne resterai pas chez Renault, et que je n’ai aucune chance d’y rester, rien ne change du point de vue de la performance. »

Jolyon Palmer devra effectivement marquer des points, enfin, cette saison, pour prouver qu’il peut encore courir pour une écurie de F1 dans le futur (Williams ?), même s’il n’a qu’un infime espoir de rester dans la discipline en 2018.