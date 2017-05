Jolyon Palmer est très conscient de la pression qui s’exerce à nouveau sur lui et admet que son début de saison n’a pas été fantastique.

Le pilote Renault F1, qui a multiplié les erreurs et les accidents lors des 4 premières courses, n’est pas au niveau de Nico Hulkenberg. Et les rumeurs sur son remplaçant commencent déjà à poindre !

"Ce n’est pas fantastique," admet Palmer lorsqu’on lui demande de juger sa performance jusque-là. "Cela a été très difficile pour moi et je suis le premier à admettre que ma performance n’est pas au niveau que je le souhaite moi-même."

"Cependant, je dois aussi signaler que j’ai eu beaucoup de problèmes. Chaque week-end j’en ai eu de nouveaux. J’ai commis des erreurs également, et tout cela nous fait repartir à chaque fois du mauvais pied. Je dois éliminer mes erreurs. J’ai en général moins de temps de piste que Nico et je suis donc derrière lui lorsqu’il s’agit de mettre la voiture dans la bonne fenêtre de fonctionnement et être en confiance avec les réglages et la direction à prendre en la matière."

Le Britannique veut toutefois rester confiant.

"Une fois que tout ça sera réglé, je serai à nouveau au niveau. Avec un bon vendredi et un bon samedi matin, je sais que je peux aborder les qualifications et la course normalement lors d’un week-end."

"En Chine par exemple, j’ai eu ce genre de week-end. Ce n’est qu’un drapeau jaune malchanceux à la fin de la Q1 qui m’a mis hors jeu en qualifications."

Palmer reconnait que la malchance a beaucoup joué.

"C’est comme ça. J’ai eu plus de problèmes que Nico. Et quand la voiture de Nico a eu un problème, en Russie, lors des Libres 1, il n’était même pas au volant (Sirotkin était dans son baquet, ndlr) ! C’est comme ça... je suis certain que la chance va tourner. C’est ce qui s’est passé l’an dernier aussi et j’ai fini très fort ma saison. Pour l’instant nous n’avons même pas fini le premier quart de la saison. Il reste beaucoup de courses pour retourner la situation."