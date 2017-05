Jolyon Palmer connaît un début de saison extrêmement compliqué. Alors que Nico Hulkenberg commence à marquer de gros points pour Renault (une 6e place en Espagne), l’Anglais n’est lui encore jamais rentré dans les points cette saison. Il n’a d’ailleurs jamais terminé plus haut que la 13e place. En Espagne, il était même 15e, à des années-lumière de son coéquipier.

La tension commence-t-elle à se faire vive dans l’usine Renault même ? Palmer assure aujourd’hui le contraire. L’écurie d’Enstone continuerait de le soutenir du mieux qu’elle le peut.

« J’ai parlé à beaucoup de gens dans l’équipe et ils me soutiennent vraiment. Bien sûr, tout le monde est un peu frustré de cette situation, mais tout le monde est derrière moi. »

« Je connais l’équipe depuis un moment maintenant donc c’est sympathique d’avoir leur soutien. Mais au bout du compte, je me mets assez de pression sur moi. Je veux faire du bon travail pour l’équipe et aussi pour moi. »

Jolyon Palmer assure qu’il apprend énormément de ses propres erreurs – qui ne sont d’ailleurs pas rares cette saison.

« Je veux simplement comprendre ce qui s’est mal passé, et quand vous comprenez cela, alors, vous devez vous assurer que ça n’arrive plus. Ensuite, vous passez à la prochaine course, vous avez appris vos leçons, et c’est un nouveau départ, un nouveau week-end, et tout peut arriver. »

« Il y a trois sessions d’essais libres, des qualifications et une course à disputer. Si nous faisons tout bien, nous aurons alors un bon week-end. »