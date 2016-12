Jolyon Palmer, pilote Renault F1, est revenu sur la décision de Nico Rosberg de prendre sa retraite quelques jours à peine après avoir obtenu son premier titre de champion du monde.

Pour le Britannique, cela a été très surprenant et il reconnait avoir du mal à comprendre.

"La nouvelle de la retraite de Nico Rosberg a été incroyable. Je ne pouvais pas le croire quand j’ai appris qu’il ne serait pas là en 2017."

"J’étais à un salon automobile en train de répondre à une interview et je disais tout simplement à mon interlocuteur que je pensais que Nico reviendrait probablement l’année prochaine encore plus fort après avoir remporté le titre. Ensuite j’ai vérifié mes notifications sur mon téléphone, lu les nouvelles et je me suis dit ’Ah, peut-être pas puisqu’il prend sa retraite !’"

"Je ne pense pas que quiconque aurait pu voir venir ça et je ne pouvais même pas imaginer que c’était possible."

"Il a une chance incroyable d’avoir la voiture la plus rapide au monde, d’être avec l’équipe la plus forte depuis trois ans, il est champion du monde... Ce n’est pas quelque chose que j’aurais abandonné à sa place, c’est sûr."

"Mais à certains égards, je peux comprendre sa décision aussi. Je n’ai pas de famille et je n’ai pas d’enfants - et je ne suis pas Nico Rosberg. Il a ses propres raisons et vous devez respecter ça - mais c’est une décision sacrément courageuse quand même !"