Après une année de transition, Renault passe un hiver plus tranquille que l’an dernier et peut consacrer bien plus de temps au développement de la monoplace 2017. Même si le départ surprise de Frédéric Vasseur a semé quelques doutes, c’est l’optimisme qui règne à Enstone. C’est aussi le cas du côté de Jolyon Palmer, qui fonde de grands espoirs sur la saison à venir.

« Fred est parti, c’est dommage, mais nous avons toujours Cyril [Abiteboul] et Jérôme Stroll, ces gars ont dirigé des équipes de F1 et cela fait longtemps qu’ils sont chez Renault. Donc nous sommes toujours entre de très bonnes mains, et d’une certaine façon, les choses sont peut-être un peu plus simples maintenant. »

« L’impression dans l’équipe, c’est que nous pouvons vraiment faire quelque chose. L’an dernier, nous avions nos mains un peu liées par les problèmes de Lotus. Cette année, la marque Renault est clairement présente partout. »

« Nous avons toujours des gens formidables dans l’équipe, des gens qui ont gagné des courses et qui ont même gagné des championnats avec Renault par le passé, donc tout le monde est super excité d’y aller et de voir où nous pouvons progresser. »

Après une saison 2016 en demi-teinte, le Britannique sera cette année associé à Nico Hulkenberg, un coéquipier bien plus redoutable que Kevin Magnussen. Jolyon Palmer sait qu’il est attendu au tournant et que son futur chez Renault n’est clairement pas assuré. Mais il reste, là encore, optimiste, sur ses propres chances…

« Je suis dans une équipe d’usine, une équipe qui – je le crois – va gagner des places au classement, et même si je ne l’ai pas montré l’an dernier, je suis sûr que les résultats vont arriver. Je suis dans une bien meilleure position maintenant, et j’attends avec impatience cette saison 2017. »