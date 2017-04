Le nouveau système de bouclier de la FIA pour protéger la tête des pilotes a décidément bien du mal à convaincre. C’est le sujet du jour, dans le paddock de Sotchi, et Jolyon Palmer se rallie à la majorité pour l’instant : il est contre son introduction en 2018.

"Je suis ravi de voir que le Halo ne sera pas introduit en F1... mais je ne veux pas du Shield non plus, pour être honnête," lance le pilote Renault F1.

"Je préfère certes le Shield au Halo, en termes d’esthétique. Cela pique moins les yeux on va dire ! Mais le Shield ne bloquera que certains débris, pas tous. Et je préfère franchement le look d’une Formule 1 normale."

"De ce côté, je reste fidèle à ma position : selon moi la Formule 1 est assez sûre. Je ne pense pas que les pilotes de F1 actuels accepteraient de rouler si ce n’était pas le cas. Fernando a même décidé d’aller faire les 500 miles, ce qui est bien plus dangereux ! Cela démontre ce qu’il pense de la sécurité en F1, de manière indirecte."

"Pour moi, le Shield n’est pas nécessaire. Il n’y a pas d’opinion de groupe encore. Il y a des visions très différentes entre nous, les pilotes. Certains ne veulent rien, certains pensent que le Shield est une bonne idée, d’autres préfèrent le Halo. Pour l’instant il n’y a pas de consensus, d’opinion globale à présenter à la FIA."