Si le début de saison de Renault est vraiment peu impressionnant, c’est un euphémisme de dire que celui de Jolyon Palmer est raté. L’Anglais a vécu un week-end compliqué en Australie avant de mal se qualifier en Chine, pour terminer 13e et avant-dernier, mais assure que la performance n’est pas en cause.

"L’Australie était très difficile pour de nombreuses raisons mais le Grand Prix de Chine s’est bien passé, pour être honnête" explique Palmer. "La voiture était bonne, ma dernière séance d’essais libres s’est déroulée sans problème et j’étais dans le top 10. Je pensais pouvoir lutter pour aller en Q3 mais finalement je n’ai pas eu un tour clair en Q1. En partant de loin, c’était difficile de réussir quoi que ce soit et de tirer des enseignements de la course".

"Les performances de la voiture sont bonnes, comme l’a montré Nico en qualifications à Shanghai, et il s’agit surtout de vivre un week-end sans problème, de pouvoir rouler le vendredi, car je pense que nous n’avons fait qu’une dizaine de tours en deux vendredis".

Palmer est en tous cas conquis par la nouvelle génération de monoplaces : "Je les adore, c’est certain ! Je pense que c’est le cas pour chaque pilote, il y a beaucoup d’appui. Pour moi qui n’ai jamais piloté à l’ère du V10 et du V8, c’est vraiment génial. C’est clairement les voitures les plus rapides que j’ai pu conduire".

L’Anglais ne pense pas qu’un travail spécifique soit nécessaire pour mieux réussir les qualifications mais reconnaît qu’il faudra avant tout un week-end tranquille pour pouvoir extraire le maximum de performance de la RS17.

"Nous n’avons pas été chanceux, la qualification en Chine était censée bien se passer. Le tour que j’ai fait en Q1 m’aurait facilement amené en Q2 et je suis sûr que j’avais le niveau pour aller en Q3, mais ce sont des choses qui arrivent. L’accident de la Sauber m’a empêché de finir mon tour correctement".

Jolyon Palmer est un autre des fils de pilotes qui composent une partie du plateau et comme son père, l’Anglais pourrait être intéressé pour aller courir les 24 heures du Mans, dans un futur qu’il estime lointain.

"C’est possible, mais je suis tellement concentré sur la F1 pour le moment, c’est seulement ma deuxième saison et ma position est assez différente. Je suis focalisé sur la Formule 1. J’aime les courses courtes et j’aime les batailles roues contre roues, ce qu’on ne trouve pas trop en endurance. Mais Le Mans est une course mythique, donc on verra".

"Je trouve que ce que fait Fernando est bien, c’est très différent et c’est palpitant pour tout le monde, à commencer par lui mais aussi pour la F1. Nous ne sommes pas dans une situation similaire donc peut-être que je le ferai dans 15 ans si je suis dans sa situation" conclut-il.