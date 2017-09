Jolyon Palmer affirme aujourd’hui à Singapour qu’il n’est pas question selon lui de laisser sa place à un autre pilote (Carlos Sainz en l’occurrence) avant la fin de la saison.

Le pilote Renault F1 disputerait à Singapour, selon de nombreuses spéculations, son dernier Grand Prix pour l’équipe française.

"J’ai encore sept courses à faire cette année et je vais essayer de faire de mon mieux," répond Palmer lors de la conférence de presse du jour.

"Bien entendu, ça a été une année un peu difficile mais les deux dernières courses ont été bien meilleures selon moi, même si le résultat final ne le montre pas. La performance était à peu près là de mon côté."

"Avec un peu de chance la voiture sera meilleure sur les circuits à venir et je pourrais enfin marquer quelques points."

En ce qui concerne son avenir immédiat, il ajoute : "j’ai un contrat. J’ai encore sept courses à faire."

"Je crois que cela fait 35 courses maintenant qu’on suggère que je ne serai pas là lors de la prochaine. Ces rumeurs n’ont rien de nouveau pour moi. Elles ne me font plus rien. Je serai en Malaisie et je roulerai jusqu’à Abu Dhabi."

Comme nous vous le rapportions, le père de Jolyon Palmer, Jonathan, aurait menacé Renault F1 d’un procès si le Britannique était débarqué avant la fin de son contrat. Renault F1 dispose-t-elle d’une clause de performance pour agir avant la fin de la saison ?