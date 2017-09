Jolyon Palmer a pris acte de la décision de Renault F1 de se passer de ses services pour la saison 2018.

Il va donc s’occuper activement de se trouver un nouveau baquet mais il estime ne pas être "sous pression" pour assurer quelque chose rapidement.

"J’ai lu la décision de l’équipe d’engager Carlos. C’est leur choix. Quant à moi, je n’ai pas encore trop pensé à mon avenir. Je pense que 2018 sera excitante quand même," confie-t-il à Singapour.

"Je vais faire quelque chose de différent maintenant c’est certain. Je sais aussi ce que je ne veux pas faire. Je vais me laisser un peu de temps pour décider. Je ne suis pas inquiet pour mon avenir. Je ne suis pas sous pression. C’est toujours excitant de se trouver de nouveaux projets, non ?"

Les places sont maintenant rares en F1 pour 2018. Palmer pourrait viser un baquet chez Williams ou Sauber. Williams est une bonne option si le test à venir de Kubica n’est pas convaincant.

"Je ne sais pas pour le moment. Nous devons voir. Bien sûr que Williams est une grande équipe, une équipe que j’ai soutenu devant ma télé, une bonne vieille équipe de mon pays. Et mon père a aussi piloté pour eux. Mais je dois réfléchir pour moi-même."

"J’ai un peu de temps pour ça. Je me concentrais pour rester chez Renault et, finalement, ce n’est pas possible. Je vais étudier les opportunités en F1 mais aussi ailleurs."

Palmer n’exclut donc pas de rouler en Formule E ou en Endurance par exemple ?

"Je ne sais pas. Pour le moment, vraiment, je n’en sais rien. Je vais prendre le temps d’y penser. Je ne suis pas sous pression pour décider."

Le Britannique pourrait vivre son dernier Grand Prix aujourd’hui à Singapour s’il accepte la proposition de transaction financière de Renault (3 millions d’euros) afin de laisser la place à Carlos Sainz dès la Malaisie.