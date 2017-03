Jolyon Palmer s’est montré confiant quant à une nette progression de l’équipe Renault en 2017, après avoir essayé la nouvelle monoplace du constructeur français. La saison 2016 du constructeur français avait été très difficile compte tenu de la reprise tardive de l’équipe Lotus.

"Je pense que la qualité de la monoplace était notre gros problème l’an dernier et ça n’a rien à voir cette année, nous avons de bien meilleurs outils pour combler notre retard" précise Palmer à Nextgen-Auto.com. "C’est une chose que nous avons apprise de l’an dernier, nous l’avons apprise par la manière forte car nous étions mauvais sur tous les circuits urbains".

"Clairement nous avons fait de bons progrès et l’équilibre de la voiture est bien plus régulier, elle est nettement plus maniable et désormais, je sais à quoi m’attendre quand je suis au volant, je n’ai plus de mauvaises surprises".

Palmer s’est également montré optimiste au niveau du rythme de la monoplace même si une telle analyse ne prend pas en compte le niveau de la concurrence, qui ne s’est pas encore dévoilée.

"Je suis agréablement surpris pour le moment mais nous devons encore établir la hiérarchie. La semaine prochaine sera plus importante car nous verrons ce que vaut la voiture, je suis sûr aussi que tout le monde a énormément d’évolutions à apporter donc il ne faut pas s’attendre à de grands changements. Cela dépendra surtout du nombre d’évolutions apportées par chacun, mais je pense que nous pouvons être satisfaits de notre première semaine".

Palmer analyse les différences par rapport à 2016 : "Nous étions aux limites de la voiture l’an dernier, on pouvait amener des évolutions mais la voiture partait toujours avec son handicap. Cette année, nous pourrons apporter des évolutions en sachant exactement ce qu’elles amèneront et ça me met en confiance".