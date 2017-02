Alors que la confirmation se fait attendre, puisque son transfert devait être directement lié à celui de Bottas, Paddy Lowe devrait bien rejoindre Williams dans les prochains jours et aurait obtenu l’autorisation de commencer à travailler pour l’équipe rapidement. Selon des sources proches de Williams, son arrivée ne serait qu’une formalité.

Il y tiendrait un rôle au conseil d’administration puisqu’il achèterait des parts dans l’équipe et aurait un poste dans la direction de l’équipe. Lowe a été placé en « garden leave », à savoir un congé obligatoire le temps d’exécution de son préavis, depuis son départ de chez Mercedes le 10 janvier. Toutefois, les négociations en place impliquant Lowe ainsi que les deux équipes avaient pour but de l’autoriser à travailler dès la signature de son contrat chez Williams et non d’attendre la fin dudit préavis, comme c’est souvent le cas pour les directeurs techniques.

Le seul à s’être exprimé sur le sujet, sans donner d’indications précises, est Patrick Head : « Les discussions sont toujours en cours et tant qu’une signature n’est pas apposée en bas d’un contrat, rien n’est une formalité, mais ce serait une bonne chose pour Williams de le recruter ».