La principale nouvelle de la semaine a été l’introduction, prévue en 2018, du système de protection Halo sur les monoplaces de la saison prochaine. Alors que le débat entre sécurité et esthétique fait rage, Paddy Lowe préfère rappeler le bien-fondé de cette pièce.

"Il semble être controversé mais il est important de garder le contexte à l’esprit" rappelle le directeur technique de Williams. "Il y a cinq ou six ans, le risque au niveau de la tête des pilotes avait sûrement été identifié et il y a eu des accidents ou nous sommes passés près du drame, en moyenne un par an, en se disant que cela finirait un jour en tragédie".

"C’est ce qui a poussé à développer une solution et nous avons fini par choisir la meilleure option, représentée par le Halo. Je sais que ce n’est pas le système le plus attirant que nous ayons fait mais je pense que c’est la bonne décision. Au moins, l’idée est lancée et nous pouvons toujours l’améliorer dans le futur. Je suis certain que nous pourrons le faire évoluer année après année, mais au moins la protection est mise en place".

"Les règles précises le concernant ne sont pas encore définies et nous ne savons pas quelles seront les opportunités techniques, mais je suppose que nous aurons la possibilité de minimiser le déficit aérodynamique en espérant que ça aide aussi son aspect esthétique".

En attendant la saison 2018 et ses nouveautés, Williams a encore subi un début de week-end difficile en Hongrie, avec des performances en retrait des écuries rivales, à l’image d’une saison où elle possède moins de la moitié du capital de points qu’elle avait inscrit au même moment il y a un an.

"Clairement, nous ne sommes pas au niveau espéré à la mi-saison. Nous sommes très déçus, la voiture est plus rapide que ne le laissent penser les points que nous avons inscrits. L’un de nos plus gros problèmes est de ne pas avoir marqué sur des circuits où nous aurions dû profiter de la vitesse de la voiture".

"Il y a eu plusieurs raisons à cela et surtout, nous avons vu une variation de niveau entre chaque circuit. Sur certains, nous étions vraiment en retrait et nous devons faire en sorte que la voiture offre des performances plus régulières sur l’ensemble des courses. Cela constituera notre base de développement pour 2018".

Un manque de performance sur certains tracés qui laisse parfois perplexe Paddy Lowe : "Nous avons compris certains de ces problèmes, mais d’autres non. Il y a encore beaucoup de travail mais nous espérons vivre une meilleure moitié de saison afin de régler ces soucis".