Hayden Paddon l’admet, il a les crocs au moment de retrouver le WRC à l’occasion du Vodafone Rally de Portugal (17-20 mai) !

Absent au Mexique, en Corse et en Argentine, le Néo-Zélandais retrouvera son équipe pour la première fois depuis sa cinquième place au Rallye de Suède organisé en février dernier.

Pour retrouver le rythme, Hayden Paddon a pris le volant d’une Hyundai i20 AP4 pour deux manches du championnat de Nouvelle-Zélande le mois dernier. Dans les deux cas, le pilote de 31 ans s’est imposé en remportant toutes les spéciales sur son chemin.

« Même si mon retour en Nouvelle-Zélande s’est bien passé, je ne me fais aucune illusion », expliquait-il. « Ce sera une autre paire de manches au sein de l’élite mondiale. Je dois rapidement combler mes trois mois d’absence, mais nous nous sentons à la hauteur. Nous sommes bien préparés et plus affamés que jamais bien que nous n’ayons rien à prouver ! Je dois juste répondre aux objectifs dont je me sens capable et je ne vais rien lâcher pour y parvenir. » Hayden Paddon s’était classé cinquième en Suède. »

Lors de ses piges aux antipodes, Hayden Paddon estime avoir progressé sur ses « points faibles », à l’image des super-spéciales et de la gestion des pneumatiques sur des terrains abrasifs.

« Cela m’a offert une bonne base de travail tout en m’aidant à capitaliser de la confiance. C’est fou de se dire que j’ai déjà passé onze semaines en Nouvelle-Zélande, mais c’est ce dont j’avais besoin pour remettre les compteurs à zéro. »

Bien affûté, Hayden Paddon prendra le volant d’une Hyundai i20 WRC afin de se réacclimater à sa voiture sur terre lors d’essais organisés en Sardaigne vendredi et samedi.

« Je trépigne d’impatience à l’idée de retrouver ma WRC ! », concluait-il.