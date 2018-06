Hayden Paddon s’est dit « prêt au combat » pour le Rally Italia Sardegna (7-10 juin), dont le départ aura lieu moins d’un mois après son accident au Vodafone Rally de Portugal.

Hayden Paddon se battait pour la tête lors de la première étape du Rallye du Portugal avant son accident au second passage sur Ponte de Lima. Parti large pour éviter une pierre à l’intérieur d’un virage, le Néo-Zélandais percutait un ponceau qui arrêtait immédiatement sa Hyundai i20 WRC, meurtrie sur le côté gauche.

Souffrant légèrement dans le bas du dos, Hayden Paddon était hélitreuillé à l’hôpital de Porto pour des examens complémentaires avant d’être libéré le lendemain.

« Je me sens prêt au combat après l’accident du Portugal », nous a-t-il confié. « Je suis prêt à revenir dans le match. Avant cette sortie, nous étions performants et compétitifs avec un scratch et la lutte pour la tête du rallye. »

L’Italie offrira de bons souvenirs au Néo-Zélandais, qui y avait signé son premier podium en WRC lors de l’édition 2015 malgré un tête-à-queue et un calage sur Monti di Alà 2 et une transmission touchée par une pierre sur la répétition de Monte Lerno.

L’an passé en Sardaigne, Hayden Paddon semblait même en mesure de remporter sa deuxième victoire en WRC... Avant de toucher un talus endommageant sa suspension arrière-droite le samedi. Une « erreur d’amateur » menant à son abandon, même si sa motivation s’en retrouve désormais décuplée !

« J’apprécie ce rallye et j’y ai de bons souvenirs », glissait-il. « J’y ai obtenu mon premier podium en WRC en 2015. Deux ans plus tard, j’ai mené cette épreuve. J’aimerais désormais finir ce que nous avons commencé l’an dernier. »