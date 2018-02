Après avoir disputé treize rallyes avec Hyundai en 2016, puis douze en 2017, le Néo-Zélandais n’aura le droit qu’à sept sorties cette année. Il partagera la troisième voiture avec Dani Sordo, Andreas Mikkelsen et Thierry Neuville ayant été choisis pour disputer la saison complète.

« Pour faire simple, on ne met pas quatre pilotes dans trois voitures », résumait-il. « L’équipe a donc dû jongler un peu ! Nous avons dû accepter cette décision. C’est à nous d’en tirer le maximum. Comme nous sommes déterminés à briller et à montrer notre potentiel cette année, la situation jette un peu d’huile sur le feu ! Nous allons faire vraiment flèche de tout bois et donner notre maximum cette saison. »

Reconnaissant que son programme partiel risquait de ralentir ses progrès, le Néo-Zélandais a donc décidé d’augmenter ses sorties en dehors du mondial.

« Comme tout sport professionnel, il faut pratiquer et disputer des compétitions pour maintenir son niveau. Avec sept sorties en WRC, nous aurions perdu du terrain. Pour rester dans le rythme, affûtés et continuer de progresser, nous avons pu étoffer notre programme avec cinq manches du Championnat de Nouvelle-Zélande avec l’AP4 de notre équipe, mais aussi quelques apparitions aux quatre coins du monde. Cela nous fait donc un programme solide et bien réparti sur l’année. »

Absent du Rallye Monte-Carlo, Hayden Paddon ne cache pas sa hâte de retrouver sa Hyundai i20 WRC sur la neige suédoise.

« Cela faisait bien longtemps que je n’avais pas eu autant envie d’y être ! C’est un bon signe. Physiquement et mentalement, je me sens au top de ma carrière pour commencer cette nouvelle saison. Je crois vraiment que nous pourrons traduire ses sensations en bon résultat. »