Ott Tänak a dominé le Neste Rally Finland pour s’assurer une deuxième victoire cette saison en Championnat du Monde FIA des Rallyes, dimanche après-midi.

L’Estonien a maté le rallye le plus rapide du calendrier avec sa Toyota Yaris, menant virtuellement d’un bout à l’autre des quatre jours pour signer sa première victoire en Finlande avec 32’’7 d’avance.

Mads Østberg a contenu Jari-Matti Latvala, triple vainqueur à domicile, dans un final haletant, et empêché Toyota Gazoo Racing de réaliser un doublé. Le Norvégien, au volant d’une Citroën C3, a devancé la seconde Yaris de 2’’8.

Thierry Neuville reste en tête du championnat malgré une neuvième place à l’arrivée sur sa Hyundai i20.

Tänak a remporté la Power Stage télévisée concluant le rallye pour empocher cinq points de bonus. Østberg en en encaissé quatre et Latvala, trois. Neuville et Craig Breen, avec l’autre C3, en ont inscrit deux et un respectivement.

Classement du top 10 :

1 O. Tänak M. Järveoja Toyota Yaris WRC 2:13:18.2

2 M. Østberg T. Eriksen Citroën C3 WRC +32.7

3 J.M. Latvala M. Anttila Toyota Yaris WRC +35.5

4 H. Paddon S. Marshall Hyundai i20 Coupe WRC +1:35.6

5 S. Ogier J. Ingrassia Ford Fiesta WRC +2:15.0

6 T. Suninen M. Markkula Ford Fiesta WRC +2:19.2

7 E. Evans D. Barritt Ford Fiesta WRC +2:29.5

8 C. Breen S. Martin Citroën C3 WRC +3:08.4

9 T. Neuville N. Gilsoul Hyundai i20 Coupe WRC +3:51.8

10 A. Mikkelsen A. Jæger Hyundai i20 Coupe WRC +8:37.4