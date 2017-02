La Fiesta semble un cran en dessous de ses concurrentes en Suède mais la première journée n’a pas souri aux pilotes M-Sport. Ott Tänak a été victime d’un petit souci de boîte de vitesses qui a pu être corrigé rapidement, puisqu’il est intervenu juste avant l’assistance. Après avoir signé le scratch dans la dernière spéciale, l’Estonien est provisoirement troisième, soit la place à laquelle il a terminé le rallye de Monte Carlo il y a trois semaines.

"Ce fut une journée difficile, c’est la première fois que je faisais partie des gars chargés d’ouvrir la route et je n’aurais jamais imaginé à quel point c’était difficile pour Séb, mais maintenant je le sais !" s’étonne l’Estonien. "Même avec ce grand défi, nous avons bien réussi la journée et je pense que nous pouvons être satisfaits de nos performances".

"Les écarts étaient infimes avant la dernière spéciale et j’ai attaqué fort pour avoir une bonne position demain. Le plus tard on s’élance, meilleures sont les conditions, donc j’ai donné tout ce que j’avais. C’était un gros effort mais les spéciales de demain seront rapides et cet effort devra perdurer".

La position d’ouvreur a clairement désavantagé Sébastien Ogier qui n’a pu faire mieux qu’une cinquième place au général après ces sept spéciales, et espère montrer son vrai rythme demain.

"Nous avons tenté tout ce qui était possible mais il est clair que les conditions n’étaient pas de notre côté aujourd’hui" regrette Ogier. "Passer après le rallye historique cet après-midi n’a rien arrangé, surtout que en étant la première WRC, et nous n’avons pas pu faire grand chose".

"Je suis satisfait de ce que l’on a fait et je pense que nous avons fait du bon travail, compte tenu des conditions. Elles seront meilleures demain et nous espérons une journée meilleure. Nous n’avons pas pu montrer nos vraies performances aujourd’hui et nous en saurons plus demain".

Si M-Sport n’est pas à pareille fête qu’au Monte Carlo pour le moment, Malcolm Wison n’en reste pas moins satisfait de ce que ses pilotes ont accompli dans des conditions pourtant difficiles.

"Ce rallye est réputé pour ses écarts serrés et il semble que ce sera pareil cette année. Nous avons nos trois voitures parmi les dix premiers et je suis sûr que ce sera intense jusqu’à l’arrivée. Nous avons encore vu un après-midi grandiose de la part d’Ott. Nous avons rencontré des petits problèmes techniques ce matin qui lui ont coûté du temps, c’est donc une grande performance d’être provisoirement sur le podium".

"La journée a été compliquée pour Sébastien, puisqu’il ouvrait la route, mais il n’abandonne jamais le combat et je suis sûr qu’il mettra la pression à ceux qui le devancent demain" conclut le patron de M-Sport.