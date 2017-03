Mads Østberg ne sera pas au départ du Tour de Corse, faute d’avoir pu tester la dernière évolution des suspensions de la Ford Fiesta WRC.

Le Norvégien a choisi de déclarer forfait pour le Che Guevara Energy Drink Tour de Corse (6 - 9 avril) avec la certitude de ne pas pouvoir se battre pour un bon résultat. Il fera son retour dans le cadre du Rallye d’Argentine (27 - 30 avril).

"Nous avons réalisé que nous n’avions pas la certitude d’avoir les bonnes suspensions asphalte pour notre voiture. De plus nous n’avions pas le temps de faire des essais sur ce terrain", a déclaré Mads.

"Pour nous, il n’y a aucun intérêt à faire le rallye pour se contenter de rouler avec du matériel que nous ne connaissons pas. Avant l’Argentine, je profiterai un peu plus de ma vie de jeune papa. Ça ne sert à rien de participer à une course sans avoir la possibilité d’obtenir un résultat probant."

Østberg a débuté son programme avec sa Fiesta 2017 aux couleurs de OneBet en Suède. Il avait prévu de manquer le Rally Guanajuato Mexico, préférant rester auprès de sa femme Beate après la naissance de leur premier enfant.

Mads a effectué deux jours d’essais en Norvège la semaine dernière. Sur la neige, il s’est concentré sur les réglages des différentiels et des suspensions. D’autres essais sont prévus sur terre avant l’Argentine.

"La neige et la glace ne sont évidemment pas des terrains représentatifs pour la suite de la saison, mais il y avait plein de choses que nous n’avions pas pu essayer pendant le rallye. La voiture était arrivée très tard et nous n’avions pas pu faire beaucoup d’essais en amont", rappelle-t-il. "Après deux jours de plus en Norvège, j’ai senti que nous avons fait de gros progrès dans notre connaissance de la voiture et des réglages possibles."

L’Argentine est un rallye qui a bien réussi à Østberg par le passé, puisqu’il a terminé troisième en 2012 et deuxième en 2015.