Mads Østberg ne participera pas à l’ADAC Rallye Deutschland (17-20 août), à cause de problèmes techniques à répétition sur sa voiture.

Le Norvégien devait participera au WRC 2 en Allemagne, mais il est contraint de déclarer forfait à cause d’insolubles problèmes de direction assistée sur sa Ford Fiesta R5. Il avait déjà été contraint d’abandonner la manche d’ERC disputée en Pologne pour préparer ce rallye.

Østberg and son copilote Patrick Barth étaient en tête du Rally Rzeszow lorsque ces problèmes avaient commencé : "C’était effrayant car c’est arrivé sans prevenir, dans un virage très rapide. Sans l’assistance hydraulique, la direction était quasiment bloquée et j’ai juste réussi à jeter la voiture dans un virage à près de 180 km/h. Nous n’avons pas réussi à trouver la cause de ce problème et nous avons fini par abandonner."

La Fiesta, gérée par l’équipe familale Adapta, n’est pas de la dernière génération et elle ne peut pas être réparée à temps pour le prochain rallye du WRC.

"Nous pouvons changer les pièces mécaniques, mais il y a des problèmes de logiciel que nous ne pouvons pas résoudre si rapidement. Nous ne pouvons pas nous assurer à 100% que cela n’arrivera plus. Nous avons donc décidé de ne pas prendre le départ", explique encore Mads.

Ce forfait repousse également le choix du nouveau copilote d’Østberg, après l’arrêt de la collaboration avec Ola Fløene le mois dernier.

Après avoir été secondé par Torstein Eriksen en Finlande, il participait donc au Rally Rzezow avec Patrick Barth. Son engagement en Allemagne devait enfin s’effectuer avec le Suédois Emil Axelsson à ses côtés.

"Torstein a fait du super boulot en Finlande et Patrick était également au niveau sur les spéciales disputées en Pologne", explique Mads. "Emil est le troisième candidat et nous devons trouver une autre solution pour l’évaluer."

Mads sera de retour au RallyRACC Catalunya - Rally de España, disputé au mois d’octobre prochain.