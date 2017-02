Absent au Monte Carlo parce qu’il n’avait pas encore mis en place son équipe et qu’il n’avait pas de voiture au règlement 2017, Mads Østberg va faire ses grands débuts en Suède, au volant d’une Fiesta WRC 2017. Le Norvégien a travaillé dur pour obtenir une place en WRC avec son équipe, Team Adapta, qui engagera deux voitures cette année.

Grâce à ses sponsors et à ceux de Martin Prokop, qui sera son équipier, il a pu faire franchir le pas à son équipe, qui s’alignait jusque-là dans des rallyes nationaux, et a acheté deux voitures à M-Sport, qui fournira des Fiesta à Adapta. Prokop ne fera pas ses débuts en Suède, contrairement à son équipier, mais espère un engagement dès la manche suivante au Mexique.

C’est vendredi que Mads Østberg a pris le volant pour la première fois de cette version 2017 qui arbore déjà ses couleurs. Lui et Ola Fløene, ancien copilote d’Andras Mikkelsen, disputeront les douze manches restantes du calendrier avec Adapta, et malgré une préparation très courte, essaieront de bien figurer et d’engranger de l’expérience sur les routes enneigées de la Suède.