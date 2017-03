Le distributeur de pièces auto, Oscaro.com, a annoncé étendre son rôle en WTCC par plusieurs biais. La marque continuera de soutenir John Filippi, désormais pilote pour le Sébastien Loeb Racing, et sera encore sponsor titre du ’Repair Time’, ces 20 minutes où les équipes peuvent travailler sur les voitures entre les deux courses.

En plus de cette continuité, Oscaro va également être sponsor titre du meeting de Monza, en avril, pour mettre en avant l’arrivée d’Oscaro sur la toile italienne. Dans le même temps, le nouveau site italien planquera des accès à des billets gratuits pour la course qui se disputera au nord de Milan.

"Nous sommes fiers de renforcer notre relation avec le WTCC en devenant le partenaire qui présentera la Course d’Italie de WTCC" a déclaré le PDG d’Oscaro, Pierre-Noël Luiggi. "Nous sommes heureux d’amener notre savoir-faire technologique et notre passion en Italie et nous sommes heureux d’inviter des fans et des clients sur le légendaire circuit de Monza pour ce grand événement".

François Ribeiro, promoteur de la discipline, a également salué ce partenariat : "Oscaro a été un partenaire enthousiaste dès le début et sa décision d’utiliser le WTCC pour promouvoir son avancée en Italie, est la preuve des bénéfices que l’on peut tirer d’un partenariat avec notre discipline".