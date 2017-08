Jolyon Palmer est un des pilotes les plus critiques envers l’introduction du halo, et ce dépit de sa participation à la course de Formule 2 à Brands Hatch en 2009, lors de laquelle Henry Surtees fut tué en recevant une roue sur le casque.

« J’étais littéralement dans la voiture devant celle de Henry, et j’ai vu la roue qui l’a frappé en direct. Sur le moment, je n’ai pas même imaginé que ça pourrait arriver, pour être honnête. J’étais un pilote jeune, naïf. Et bien sûr, ça vous surprend d’apprendre qu’il y a vraiment du danger dans le sport automobile, mais j’ai poursuivi ma carrière pendant huit ans, et je n’ai pas été inquiété, et cet incident n’aurait pu arriver plus près de moi » se souvient Palmer.

« Je ne suis pas naïf, je ne manque pas de respect, je pense simplement que toute l’essence des courses en monoplace, c’est d’avoir un cockpit ouvert et je pense que l’incident de Henry, à Brands Hatch… c’était parce qu’il y avait des virages rapides, très peu de dégagements, nous étions à haute vitesse. »

« La FIA a amélioré les attaches retenant les roues après l’incident, et elles sont plus solides en F1 aussi. Je pense que les problèmes en GP2, depuis, et en IndyCar, avec l’incident de Justin Wilson… ce ne sont pas des problèmes dont j’ai fait l’expérience dans la F1 moderne, où vous avez de larges zones de dégagements à Copse par exemple. »

La FIA a pourtant estimé que le halo aurait été d’une grande aide, par exemple en 2012, au départ du Grand Prix de Belgique, lorsque la monoplace de Romain Grosjean a frôlé le casque de Fernando Alonso.

« Je dois accepter ce qu’ils disent, je n’en ai pas fait l’expérience mais ça pourrait aider » concède le pilote Renault. « Peut-être que nous avons été très chanceux, mais pendant 60 ou 70 ans, en F1, il n’y a pas eu de blessure mortelle pour cette raison. Peut-être que ça pourrait arriver. Je n’ignore pas ce risque parce que j’ai couru chaque fois en sachant qu’il y avait un peu de risque. Mais vous ne pouvez pas mettre une bulle autour des pilotes. Il y aura toujours des problèmes. »