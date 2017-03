Impressionnante en essais hivernaux, l’équipe Williams n’a pas vécu une première journée idéale, clairement en deçà de ce qu’elle voulait montrer à Melbourne. Pour Felipe Massa, la situation a été compliquée par un problème électrique.

"Ce n’est pas la bonne première journée que nous voulions et malheureusement, je n’ai pas pu terminer la deuxième séance, je n’ai fait que six tours" se désole Felipe Massa. "La piste était encore un peu sale et d’un coup, j’ai eu ce problème. Je suis passé au point mort et je ne pouvais plus passer de vitesse, ce qui m’a empêché d’essayer les pneus ultra-tendres et de faire des longs relais".

"C’est dommage que nous ayons fait des milliers de kilomètres à Barcelone et que nous rencontrions un problème ici, mais je ne pense pas que ce soit très sérieux et c’est une bonne chose. Nous devons nous concentrer à 100% demain et j’espère repartir dans le bon sens".

La journée de Lance Stroll s’est mieux passée, et le Canadien a pu rouler sans problème pour ses grands débuts en F1 : "C’était une bonne journée, j’ai roulé et bien appris la piste. C’est génial de se lancer enfin et de rouler, surtout que l’attente a été longue puisque je suis arrivé tôt afin de m’acclimater".

"Ce n’est pas une piste sur laquelle j’avais roulé avant donc je ne peux pas simplement entrer en piste et aller directement à la limite. Je dois la chercher, et ce n’est pas ce que j’ai fait aujourd’hui puisque j’ai préféré laisser de la marge. Il n’y a pas de place pour l’erreur sur cette piste mais j’ai pris beaucoup de plaisir".

Alors qu’il voulait lâcher un peu les chevaux en deuxième séance, Stroll a été perturbé par un drapeau jaune et n’a pu mettre à profit son relais du moment : "Le premier relais était bon, mais dans le deuxième j’ai été contraint d’annuler mon tour à cause d’un drapeau jaune, et nous avons raté le tour en ultra-tendres. C’était juste la première journée, je peux encore énormément progresser car j’apprends constamment".

Paddy Lowe a donc vécu sa première journée en tant que directeur technique de Williams. Il tire un bilan mitigé de cette première journée d’essais qui a grandement été perturbée par le problème technique de Felipe Massa.

"C’était une journée en deux parties !" analyse-t-il. "Nous avons vécu une bonne séance ce matin, celle qui était la première de la carrière de Lance. Il a fait du bon travail en avançant pas à pas, en faisant des bons tours pendant qu’il se familiarisait avec le circuit. Il a bien progressé tandis que du côté de Felipe, le programme était composé de relais avec et sans carburant, équipé de différents pneumatiques, et son rythme était encourageant".

"Lors de la deuxième séance, nous avons rencontré un problème électrique sur la voiture de Felipe et il a fallu l’arrêter sur la piste très tôt dans la séance, y mettant un terme. Nous connaissons le problème et il sera résolu demain. Il a pu faire une sortie en pneus super-tendres avant de s’arrêter, mais nous n’avons pas pu faire de longs relais. Lance a vécu une deuxième séance tranquille et nous avons récupéré de nombreuses données avec le plein de carburant".