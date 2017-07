Lance Stroll et Felipe Massa se sont classés respectivement 14e et 15e lors de la séance de cet après-midi en Hongrie, mais on ne s’inquiète pas trop chez Williams, car les pilotes n’ont pas pu utiliser les pneus les plus tendres à cause des nombreuses interruptions de la deuxième séance.

"Ce fut un vendredi habituel," déclare Felipe Massa.

"Nous avons essayé de comprendre le comportement des différents pneus sur ce circuit. Bien sûr, notre classement n’est pas génial en fin de journée, mais nous devions d’abord tout comprendre sur la voiture avant de progresser par la suite. C’est normal pour un vendredi."

Lance Stroll semble lui aussi satisfait.

"Ce fut une journée pas trop mauvaise, car nous n’avons eu aucun problème," déclare le jeune canadien.

"Nous ne sommes pas exactement là où nous le voulons, mais ce n’est pas une surprise, nous savions que cela allait être délicat pour nous sur ce circuit. Il est très difficile de prédire le niveau d’adhérence ici, surtout dans le virage 11. J’ai vu de nombreux pilotes sortir là-bas. Comme toujours, nous allons faire de notre mieux pour signer le meilleur résultat possible."