La journée n’a pas bien commencé pour Hyundai qui a dû faire face dans la nuit à l’annonce du décès du spectateur percuté hier soir par Hayden Paddon, et a décidé en signe de respect de retirer la i20 WRC du Néo-Zélandais. Une fois que la course avait repris ses droits, Thierry Neuville signait une première partie de journée fantastique avant de rencontrer quelques difficultés dans l’après-midi.

"Je me sentais très bien au volant lors de la boucle du matin même s’il y avait quelques réglages à changer ce midi" explique Neuville. "Nous avions un peu de sous-virage dans les virages serrés et c’était plus glissant que ce que nous attendions. L’après-midi a bien commencé mais dans l’ES7, nos notes étaient prévues pour une route enneigée et glacée alors que tout était plus ou moins fondu, et nous avons perdu du temps".

"Dans la dernière spéciale, tout allait bien avant que le moteur cale dans une épingle, ce qui nous a coûté une dizaine de secondes le temps de redémarrer la voiture. Ce n’était pas la meilleure fin de journée mais nous devons être heureux d’être en tête avec une telle avance. Ce n’est jamais assez au Monte Carlo et nous savons que Séb et Ott attaqueront demain, le rallye est loin d’être fini donc on ne s’emballe pas".

Dani Sordo a vécu une journée très compliquée, bien qu’il n’ait pas rencontré de problème. Il a été en difficulté toute la journée pour trouver un rythme correct et a énormément souffert sur la neige : "C’est très difficile pour tout le monde, nous manquions de rythme. Les spéciales sont belles mais c’est dur de trouver où se situe l’adhérence et où nous pouvons attaquer. C’est comme tirer sur une cible en mouvement et nous n’avons pas réussi à nous sentir en confiance, à aucun moment".

"Nous avons essayé d’être prudents et de s’assurer de finir la journée, ce qui a été fait. Notre but est de progresser demain et de viser de bons points dimanches. Nous espérons rattraper Jari-Matti mais le principal objectif est de ne faire aucune erreur" conclut l’Espagnol.

Hyundai se positionne en tous cas comme un candidat sérieux à la victoire avec Thierry Neuville et la i20 Coupé semble être très bien née, même si la Fiesta d’Ogier et Tänak reste menaçante à moins d’une minute du Belge.

"C’est une journée contrastée" reconnaît Michel Nandan. "Thierry et Nicolas ont vécu une matinée très bonne et ont remporté trois spéciales afin de se forger une belle avance. Ils ont rencontré des difficultés cet après-midi, tout d’abord avec leurs notes puis avec le calage du moteur. Ces deux problèmes distincts ont coûté du temps mais ils ont quand même réussi à avoir 45 secondes d’avance".

"Dani et Marc n’ont pas réussi à être en confiance avec les conditions mais nous travaillerons ensemble pour les soutenir dans les deux derniers jours du rallye. Nous ne pouvons pas prendre ces positions pour acquis. Nous avons vu des problèmes pour plusieurs de nos rivaux, ce qui doit nous servir de rappel des défis que comporte le Monte Carlo".