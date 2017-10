Les courses se suivent et se ressemblent pour l’équipe Sauber. Seul Pascal Wehrlein est à l’arrivée en 15e position, mais il n’est pas plus satisfait que son équipier Marcus Ericsson qui est sorti de la piste dès le 8e tour.

"C’est une course décevante pour moi," raconte Marcus Ericsson. "La course avait bien débuté pour moi, j’ai gagné quelques positions, juste après le départ. Malheureusement, je suis sorti dans le virage 9 et j’ai touché les rails. Je vais maintenant me concentrer sur la prochaine course à Austin et je suis impatient de remonter dans la voiture."

"Je ne peux pas être satisfait de ma course," déclare Pascal Wehrlein. "J’ai eu des soucis avec l’équilibre de ma voiture dès le début de la course. Je n’ai pas pu pousser autant que je l’aurais voulu dans des conditions normales. Nous allons maintenant examiner les données afin de trouver la cause de mes soucis. C’est donc globalement une course décevante pour moi."