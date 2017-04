Lewis Hamilton a signé le cinquième temps aujourd’hui, mais il n’a pas été au terme de ses meilleurs tours en pneus tendres et super tendres. Ensuite, il a été gêné par Nico Hulkenberg. Sa prestation n’est donc pas vraiment représentative de sa compétitivité.

"Il a fait très chaud dès le début de la journée, ce sont des conditions parmi les plus difficiles de l’année, que ce soit sur le plan physique ou pour les pneus," déclare Lewis Hamilton. "Cet après-midi, il a fait bien plus frais et cette séance était beaucoup plus représentative de ce que nous allons avoir en qualification et en course. Je me suis fait une meilleure idée du comportement de la voiture lors de la séance de cet après-midi."

"Nous sommes très proches des Ferrari, mais en conditions de course, elles semblent avoir quelques dixièmes de mieux que nous. Je m’attends donc à une qualification et une course très serrées. Nous allons travailler dur pour combler notre retard," ajoute le champion britannique.

Valtteri Bottas semble lui aussi dans le bon rythme. "Il semblerait que les Ferrari soient aussi très rapides ici, mais les Red Bull ne sont pas à la traîne. C’est vraiment très serré entre les six premiers. Le moindre détail sera crucial pour la qualification et la course."