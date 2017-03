Malgré une présentation de monoplace qui a fait grincer des dents, avec cet aileron de requin bien trop volumineux et cette marche inesthétique sur la partie avant, Force India a de quoi être prise au sérieux avec le travail efficace de ces dernières années qui l’a menée à la quatrième place du classement des constructeurs l’an dernier.

Le duo formé par Sergio Pérez et Estéban Ocon est on ne peut plus intéressant, entre l’expérience et la régularité acquise par le Mexicain et le potentiel énorme du Français. Les deux hommes ont cependant vécu une semaine mitigée.

Sergio Pérez a ouvert le bal lundi, la voiture a été ralentie par un petit souci mécanique qui a dû être réparé avant qu’Ocon ne prenne le relais mardi, pour une journée productive où il a parcouru 86 tours du circuit catalan et enregistré un temps en 1’22"509, ce qui était à ce moment-là une performance plus que correcte.

Le Français a satisfait à toutes les attentes de son équipe mais n’a pas eu droit à une autre demi-journée, comme c’était initialement prévu, puisque Sergio Pérez a été nommé pour disputer l’intégralité de la journée de jeudi.

Entre temps, c’est Alfonso Celis qui a pris le relais, de manière à envoyer un message positif aux sponsors mexicains, mais la troisième journée n’a certainement pas été la plus riche en enseignements. Le pilote d’essais a toutefois parcouru 71 tours, en signant un chrono très lointain des standards du moment. Il va sans dire que Force India en a profité pour travailler sur la constance de la voiture et des pneus.

Quant à la dernière journée, elle n’a pas été très productive non plus car l’équipe indienne n’a pas voulu prendre de risque et n’a fait sortir Pérez qu’au moment où la piste, artificiellement mouillée, était en bonne voie de séchage.

Dès lors, il n’a pas parcouru énormément de tours et a surtout engrangé du travail de fond, avec une évaluation succincte des pneus intermédiaires.

Au final, Force India déçoit par des chronos lointains et un roulage en deçà de la majorité du peloton, mais cette semaine a été particulière pour l’équipe qui va fêter sa 10e saison en Formule 1. La semaine prochaine, seuls Pérez et Ocon se relaieront au volant de la VJM10 et c’est à ce moment-là qu’on devrait en savoir plus sur son véritable potentiel.

Bilan de Barcelone I