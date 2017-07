Comme McLaren l’a confirmé officiellement ce vendredi, Ron Dennis a vendu toutes ses parts de McLaren pour définitivement s’éloigner de la structure de Woking. Dans le même temps, McLaren a annoncé la fusion de ses deux structures (McLaren Technology Group et McLaren Automotive) en un groupe unique.

Mansour Ojjeh, qui demeure un actionnaire important de McLaren, et qui en est aussi le directeur principal du Comité exécutif, a réagi à cette double annonce.

« Depuis que je suis devenu un investisseur majeur dans le sport il y a 33 ans, je suis exceptionnellement fier de ce que McLaren a accompli en se développant de manière indépendante. Maintenant que notre succès est mondial, la bonne étape est d’unifier nos stratégies et nos marques pour créer un centre de luxe, de course et de technologie plus fort. »

« En seulement sept années, McLaren Automotive s’est imposé comme l’un des premiers créateurs mondiaux de voitures de sport et de luxe. Mike Flewitt et son équipe ont fait, et continuent de faire, un travail brillant, et l’annonce récente d’une 4e année consécutive de profitabilité annonce un futur solide. La nouvelle McLaren 720S se vend déjà très bien pour 2018 et d’autres voitures excitantes sont encore à venir. »

Ce constat éclatant sur le plan commercial ne peut néanmoins cacher les déboires actuels de l’écurie de F1.

« McLaren Racing, qui faisait partie du McLaren Technology Group, n’atteint pas actuellement un succès qui soit à la hauteur de ses possibilités et de son histoire en F1. Mais cela changera. Puisque la course automobile fait partie de notre ADN, nous existons pour gagner en F1 et pour être le meilleur dans chaque domaine. Jonathan Neale et Zak Brown, soutenus par Eric Boullier et les meilleurs ingénieurs, mécaniciens et commerciaux en F1, sont pleinement engagés pour renverser la donne, et ce sera formidable de voir McLaren regagner à nouveau bientôt. »

« McLaren Applied Technologies continue de grandir et de grandir. Grâce aux partenariats noués avec les entreprises qui partagent notre vision déterminée à innover, McLaren Applied Technologies est devenue profitable comme entreprise pionnière pour trouver des ruptures technologiques. Et son potentiel de développement est excitant. C’est un domaine de notre business dans lequel nous avons l’intention d’investir, pour que sa croissance soit durable et constante. »

Notons enfin que Honda n’est pas une fois cité dans les commentaires de Mansour Ojjeh.