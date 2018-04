Sébastien Ogier arrive en Argentine en leader solide du championnat, après avoir remporté trois des quatre premiers rallyes de l’année. Le Français ne veut toutefois pas se reposer sur ses lauriers et espère y triompher, alors que c’est le seul rallye qui lui résiste.

"Nous avons fait un super début de saison et nous arrivons en Argentine avec l’ambition de continuer ce début de saison positif" explique le Français. "C’est le seul événement que Julien [Ingrassia] et moi n’avons pas encore remporté, même si je ne me focaliserai pas sur la victoire ce week-end. J’aimerais toutefois être sur la plus haute marche."

"Nous savons que ça ne sera pas simple, mais nous avons fait beaucoup de progrès cette année et nous ferons de notre mieux. Nos rivaux sont forts, mais si nous pouvons limiter la perte de temps vendredi, ce qui sera la clé, je suis sûr que nous aurons notre chance."

Ogier a gagné le premier rallye sur terre de l’année, au Mexique, et constate les progrès de sa monture : "La voiture était bonne sur les graviers, mais la surface en Argentine est totalement différent. Les routes sont bien plus douces et sablonneuses, mais aussi plus rudes par endroit, ce qui signifie qu’il faut un bon compromis entre vitesse et endurance."

"Nous avons bouclé des essais de développement au Portugal la semaine dernière et tout va dans la bonne direction. Nous sommes curieux de voir ce qui peut être fait la semaine prochaine et nous sommes optimistes quant à la possibilité de signer un bon résultat."