Sébastien Ogier peut remporter son cinquième titre consécutif de Champion du Monde FIA des Rallyes ce week-end au Rallye de Grande-Bretagne.

Invaincu depuis 2013 dans les forêts boueuses du Dayinsure Wales Rally GB, Sébastien Ogier pourrait établir un record en signant un cinquième succès consécutif sur l’épreuve.

Un tel résultat lui permettrait de sceller un cinquième titre chez les pilotes, tout en assurant un magnifique doublé à domicile pour M-Sport World Rally Team. La structure privée britannique serait alors sacrée pour la première fois chez les constructeurs depuis 2007, tout en ayant dû affronter trois des plus grands constructeurs au monde.

« Ce pourrait être un week-end particulier pour l’équipe », confiait le pilote de la Ford Fiesta. « Nous ne pouvons toutefois pas trop nous projeter. Nous devons simplement nous concentrer sur le rallye et y réaliser la meilleure prestation possible. »

Alors qu’il ne reste que les rendez-vous britanniques et australiens (16-19 novembre), Sébastien Ogier possède trente-sept points d’avance sur son équipier Ott Tänak. Thierry Neuville pointe à une unité de l’Estonien.

Les scenarii sont nombreux, mais pour rester dans la course au titre, Ott Tänak doit au moins marquer sept points de plus que Sébastien Ogier ce week-end. Du côté de Hyundai Motorsport, Thierry Neuville doit en inscrire au moins huit de plus.

Leur mission sera difficile contre un adversaire s’étant montré aussi dominateur sur les quatre dernières éditions de l’épreuve. Vendredi, Sébastien Ogier aura l’avantage d’ouvrir la route et profitera donc d’une meilleure adhérence sur les spéciales boueuses.

« C’est l’un des rallyes les plus difficiles de l’année », ajoutait-il. « Juger le niveau d’adhérence dans la forêt est tout un art. Il faut vraiment du temps pour être au point, mais je me sens désormais comme chez moi sur ces spéciales du Pays de Galles. »

Un cinquième titre placerait Sébastien Ogier au deuxième rang du palmarès du WRC. Il lui resterait toutefois encore du chemin pour rattraper les neuf couronnes d’affilée remportées par Sébastien Loeb entre 2004 et 2012.

Chez les constructeurs, la situation est plus simple. Si l’un des trois pilotes nommés par M-Sport, à savoir Sébastien Ogier, Ott Tänak ou Elfyn Evans, rallie l’arrivée en Grande-Bretagne, cela suffira à inscrire les quatre points nécessaires pour assurer le sacre.

« C’est dur de trouver les mots pour décrire l’exploit monumental qui peut être fait ce week-end », indiquait Malcolm Wilson, le team principal de l’équipe. « Néanmoins, rien n’est encore fait. Nous ne devons pas oublier à quel point le Rallye de Grande-Bretagne peut être dur. Les conditions météorologiques, l’adhérence imprévisible et les longues journées en font l’une des épreuves les plus difficiles de l’année. »