Quadruple Champion du Monde en titre, Sébastien Ogier n’a pas caché son envie de rester en WRC la saison prochaine...

Ces dernières semaines, le futur du Gapençais faisait l’objet de multiples spéculations. La machine à rumeurs s’est emballée à l’approche de l’ADAC Rallye Deutschland : continuerait-il ou mettrait-il un terme à sa carrière en 2018 ?

Après avoir repris seul le contrôle du classement général, Ogier a indiqué à WRC TV qu’il préférerait être derrière le volant l’an prochain, même s’il a considéré l’option d’un arrêt pur et simple.

"M’arrêter est une possibilité, mais cela ne dépend pas du titre en 2017. La vérité, c’est que je veux continuer un peu. Je pense que je vais continuer encore un peu", a-t-il déclaré.

"Je n’ai aucune pression. Je suis serein et si je sens que j’ai une bonne opportunité pour faire quelque chose de bien dans le futur, avec tout ce dont j’ai besoin, hé bien je pense que j’irai..."

Le contrat avec M-Sport World Rally Team expire à la fin de cette saison. Ogier avait précédemment déclaré qu’il pourrait rester avec l’équipe britannique si des moyens financiers étaient trouvés pour que la Ford Fiesta reste au top niveau.

Ogier et son épouse, la présentatrice de télévision allemande Andrea Kaiser, ont fêté la naissance de leur premier enfant en juin 2016. Pour Seb, la vie de famille pourrait constituer une bonne raison d’avoir une carrière relativement courte.

"J’ai fait pas mal de saisons maintenant et je trouve que c’est toujours un peu plus difficile de quitter la maison, spécialement avec un enfant. Il y a beaucoup de voyages, beaucoup de pression. Je suis tranquille mais la vérité, c’est que je travaille pour trouver une solution et continuer."

"Il y a des offres (Citroën et M-Sport notamment, ndlr). Cela fait plusieurs semaines que je dis que je vais bientôt me positionner sur mon avenir. Cela devrait pouvoir se faire avant l’Espagne", ajoute Ogier.