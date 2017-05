Dimanche après-midi, Sébastien Ogier remportait une cinquième victoire sur le Vodafone Rally de Portugal

Avec cette seconde victoire de la saison, il augmentait son avance en tête du Championnat du Monde des Rallyes FIA. Le quarantième succès de sa carrière correspondait au record de cinq victoires au Portugal, détenu jusqu’ici par Markkù Alèn.

Ogier, qui remportait son premier succès en WRC au Portugal il y a sept ans, prenait la tête de la course samedi matin au volant de sa Ford Fiesta. Avec un avantage confortable au départ de la denrière étape, il terminait le travail et ajoutait une deuxième victoire à son palmarès cette saison, après celle obtenue au Monte-Carlo.

"Après la dernière épreuve en Argentine qui était difficile, c’est fantastique d’être à nouveau sur la première marche du podium" a-t-il déclaré. "J’avais une nouvelle voiture au Monte-Carlo et nous avons gagné, j’avais une nouvelle voiture ici et nous avons gagné. Je ne suis pas certain que l’équipe puisse me fournir une voiture neuve sur chaque rallye !"

Ogier était l’un des sept pilotes différents à mener cette sixième épreuve de la saison. Le Belge Neuville faisait partie de ceux-la. Il pointait en tête de l’épreuve après la première spéciale jeudi soir, mais il retombait au classement avant de retrouver la deuxième place.

Neuville, qui visait un triplé après ses victoires obtenues en Corse et en Argentine, modifiait son style de pilotage tout au long du rallye pour tenter de retrouver la première place, mais il devait se rendre à l’évidence dimanche matin. Néanmoins, cette deuxième place lui permettait de remonter au deuxième rang du Championnat, 22 points derrière Ogier.

Son coéquipier Dani Sordo terminait au troisième rang, à 46s1 du Belge. L’Espagnol était en délicatesse avec le comportement de son i20 sur les pistes portugaises et ne pouvait pas lutter face à Ogier et Neuville.

Ott Tänak semblait être l’homme à battre samedi. L’Estonien menait la course avant de heurter un talus et de casser les freins et la suspension de sa Fiesta. Il parvenait tout de même à terminer en quatrième position, près d’une demi-minute derrière Sordo.

Une fois de plus, Craig Breen terminait premier pilote des Citroën C3 en bouclant l’épreuve à la cinquième place, et ce, pour la quatrième fois en six rallyes. Il terminait à 27s2 de Tänak, mais devançait Elfyn Evans de plus d’une minute.

Juho Hänninen (Toyota Yaris) terminait septième devant Mads Østberg et l’autre Yaris de Jari-Matti Latvala. Latvala est parvenu à rouler aujourd’hui après avoir passé la nuit dernière à l’hôpital à cause d’un mal de ventre.

Le leader du WRC 2 Andreas Mikkelsen, sortait de la route lors de la dernière spéciale alors qu’il occupait la dixième place. Cela permettait à Espakka Lappi de compléter le top dix pour ses débuts au volant d’une WRC

La mi-saison sera atteinte le mois prochain à l’occasion du Rally Italia Sardegna. L’épreuve de quatre jours, disputée sur la terre, sera basée à Alghero du 8 au 11 juin.

Classement du rallye :

1. Sébastien Ogier / Julien Ingrassia Ford Fiesta WRC 3:24:55.7

2. Thierry Neuville / Nicolas Gilsoul Hyundai i20 Coupe WRC +17.5

3. Dani Sordo / Marc Marti Hyundai i20 Coupe WRC +1:00.1

4. Ott Tanak / Martin Järveoja Ford Fiesta WRC +1:32.5

5. Craig Breen / Scott Martin Citroën C3 WRC +1:54.7

6. Elfyn Evans / Daniel Barritt Ford Fiesta WRC +3:10.6

7. Juho Hänninen / Kaj Lindstrom Toyota Yaris WRC +3:48.9

8. Mads Ostberg / Ola Floene Ford Fiesta WRC +5:29.7

9. Jari-Matti Latvala / Miikka Anttila Toyota Yaris WRC +5:43.6

10. Esapekka Lappi / Janne Ferm Toyota Yaris WRC +8:13.4