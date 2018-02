Sébastien Ogier ne visera rien d’autre qu’une quatrième victoire en Suède, la première avec M-Sport. Le Français a remporté l’épreuve à trois reprises avec Volkswagen mais avait dû concéder la victoire à la Toyota de Jari-Matti Latvala l’an dernier, et s’était également incliné face à Ott Tänak. Cette année, l’épreuve s’annonce plus enneigée que jamais.

"Il semble que nous soyons partis pour un vrai rallye d’hiver avec tout ce que l’on attend d’un rallye de Suède" déclare Ogier. "Il semble que la région ait une bonne base de glace en ce moment et des congères assez hautes, ce qui est tout ce qu’un pilote veut avant cette épreuve".

"Dans ces conditions, nous atteignons des vitesses incroyables et nous nous appuyons sur les talus pour nous guider dans les virages. C’est un ressenti incroyable mais ça ne vient pas sans défi. Il y a une sorte d’art du pilotage sous la neige qui oblige à être précis. Il faut juger parfaitement la solidité des talus de neige et avec plus de neige que les années précédentes, ce sera un travail difficile sur les notes".

En effet, le risque de rester coincé dans un talus que le pilote n’aurait pas abordé avec le bon angle, ou sur lequel il aurait mis plus de force que nécessaire, est élevé cette année. Ogier ne compte pas prendre de risques en début de rallye puisqu’il ouvrira la route vendredi.

"En tant que première voiture sur la route, nous aurons aussi à voir quelles sont les conditions et nous n’espérons pas de la neige fraîche vendredi. Nous avons très bien lancé notre saison mais nous savons que nos rivaux sont très forts, et nous nous attendons à ce qu’ils le soient encore plus en Suède".

"Les Scandinaves sont toujours très rapides ici mais nous comptons leur rendre la tâche difficile et marquer des points importants pour le championnat" conclut Ogier.