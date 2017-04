Leader du championnat, Sébastien Ogier vise ce week-end (27-30 avril) une première victoire en Argentine, la seule manche du calendrier WRC manquant à son palmarès.

Depuis leurs débuts en 2009, Sébastien Ogier et son copilote Julien Ingrassia ont disputé l’épreuve à sept reprises, pour quatre podiums - dont trois deuxièmes places.

L’an passé, leur Volkswagen pointait à seulement 2’’6 de la tête avant que le duel final sur la dernière spéciale ne tourne à l’avantage d’Hayden Paddon.

Dès la fin du Che Guevara Energy Drink Tour de Corse, le Français et l’équipe M-Sport se sont attelés à préparer cette manche pour enfin monter au sommet du podium.

Avec quatre jours à sa disposition afin de rendre la Ford Fiesta WRC plus rapide sur terre, Sébastien Ogier a rejoint sa structure lors de la pause pascale pour des essais de développement dans l’Arganil au Portugal.

« Chaque année, nous nous rendons en Argentine avec une première victoire comme objectif », confiait-il. « Cela sera encore le cas cette année. Nous voulons gagner, mais ce ne sera pas facile. »

« Le premier jour, nous ouvrirons la route le premier jour et c’est toujours un défi particulier. Il y a aussi les spéciales en elles-même. La surface est incomparable à celle des autres épreuves disputées jusqu’ici. C’est de la terre certes, mais totalement différente du Mexique. »

« En Argentine, les routes sont beaucoup plus douces et sablonneuses, tout en étant parfois cassantes. Pour jouer la victoire, il faudra donc trouver le compromis entre performance et endurance. »

« J’ai eu deux jours d’essais de développement au Portugal la semaine passée. Nous sommes dans la bonne direction et nous ambitionnons un nouveau bon résultat. »