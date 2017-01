On arrive à la fin de ce rallye après 4 jours de compétition intense ! La dernière étape passe de nouveau par le Col du Turini et servira de Power Stage, pour laquelle les 5 premiers marquent désormais des points, et non les 3 premiers comme l’an dernier. Le barème est logique avec 5 points au premier et 1 point au cinquième.

Juho Hänninen est le premier à s’élancer alors que la neige a fait son apparition dans le Turini ! Thierry Neuville s’élance après le pilote Toyota et les deux hommes pourraient être avantagés si les conditions venaient à empirer. Neuville sait qu’il a ici l’occasion de sauver quelques points précieux, tandis que Latvala possède deux pneus clous qu’il ne devrait toutefois pas utiliser tant la majorité de la spéciale est sèche.

Stéphane Lefebvre a remporté le premier passage dans cette même spéciale et s’élance troisième. Hänninen s’approche du Turini et commence à rencontrer des conditions difficiles avec pluie et neige fondue. Il semble subir les mêmes problèmes que ce matin et concède 23.6s à Neuville dans le premier intermédiaire.

La neige s’intensifie au col et Hänninen passe sur une route déjà bien grasse et glissante, il est à se demander ce qu’il en sera quand les leaders du rallye passeront ! Lefebvre n’est qu’à une seconde de Thierry Neuville au premier secteur, Kopecky et Mikkelsen sont les deux suivants à s’élancer.

La descente est périlleuse et les plaques de neige et de glace provoquent beaucoup de sous-virage sur la Yaris de Hänninen. Neuville passe à son tour au Turini où la neige ne tient pas encore. Il a près d’une minute d’avance sur Hänninen au deuxième pointage ! Ce dernier en termine en 15’09"0 ! Il a tenté le pari des pneus neige qui n’ont fonctionné ni sur les portions sèches, ni sur les portions glacées, ce qui explique son chrono. Kopecky est d’ailleurs en avance sur le pilote Toyota après le premier intermédiaire.

C’est un résultat de 14’14"4 pour Neuville. Lefebvre pointe légèrement en retard sur Neuville dans le deuxième secteur mais fait l’effort pour aller chercher la dixième place du rallye et le point qui va avec, ainsi que quelques points bonus dans cette Power Stage. La route est de plus en plus enneigée dans les premiers kilomètres de la descente !

Après Mikkelsen, qui est en avance de 5 secondes sur Hänninen au premier intermédiaire, c’est une autre WRC qui s’élance avec Elfyn Evans. La route va devenir de plus en plus sale et le temps perdu par Lefebvre en est la preuve, le Français concède 30 secondes à Neuville dont plus de 20 dans la descente !

Kopecky perd à son tour énormément de temps et Lefebvre est bien parti pour dépasser la Skoda au général ! Evans enregistre le premier secteur le plus rapide, quelques secondes devant Neuville. Il y a fort à parier qu’Ogier et Latvala ne seront pas des candidats à la victoire de cette Power Stage, à la fois à cause des conditions qui empirent, mais aussi parce qu’ils seront obligés d’être très prudents dans cette descente plus que piégeuse.

Jan Kopecky a failli faire les frais d’une plaque de glace et passe la ligne avec quasiment deux minutes de retard sur Neuville ! Breen est lancé dans la spéciale et se situe dans les chronos des meilleurs au premier intermédiaire.

Mikkelsen est en retard sur Hänninen au deuxième pointage mais devance nettement Kopecky, le Norvégien est en train d’aller chercher la victoire en WRC-2 !

La lutte pour ce qui pourrait être le podium entre Breen et Sordo va être intense car l’Espagnol n’est pas à l’aise dans les conditions difficiles de la fin de spéciale, contrairement au pilote Citroën. Reste à voir si Tänak pourra conserver sa troisième place finale ou si sa Fiesta fera encore des siennes.

C’est finalement un temps de 16’05"7 pour Mikkelsen, 2.3s devant Kopecky. Les Fabia R5 sont à la peine sur les routes étroites et enneigées de la fin de spéciale mais le Norvégien en termine et remporte le ralye en WRC-2, largement devant tous ses concurrents ! Une performance qui pourrait l’aider à retrouver un volant en WRC en quelques occasions.

Sordo est en avance sur Breen au premier pointage, là où la route est sèche, tandis qu’Evans perd beaucoup de temps dans la montée du Turini. La neige tombe toujours à gros flocons et la route est de moins en moins praticable pour les voitures équipées de pneus pour le sec. Evans termine en 15’28"1 ! La fin de spéciale est très compliquée et va coûter de plus en plus de temps aux pilotes qui vont passer.

Ott Tänak s’élance ! La Ford fonctionne et il signe un temps nettement meilleur que Hänninen dans le premier secteur, mais à plus de 10 secondes de Neuville.

La montée du Turini est désormais vraiment délicate et Breen laisse échapper beaucoup de temps puisqu’il la parcourt dans un temps similaire à Hänninen !

Latvala, provisoirement deuxième au général, est le suivant ! C’est parti pour cette dernière spéciale au bout de laquelle se situe le premier podium de Toyota pour son retour ! Sordo continue à gagner du temps sur Breen et tient pour le moment face au pilote Citroën, en rattrapant déjà 10 des 40 secondes qui le séparent du podium face à Tänak.

Breen s’intercale finalement entre les deux Fabia tandis que Latvala signe un très bon premier secteur. Sordo termine en 15’57"2 et termine le rallye devant Breen. Tänak roule plus lentement que Hänninen et Sordo a quasiment rattrapé l’Estonien au général en haut du Turini !

Comme prévu, Ogier se situe assez loin du chrono de ses rivaux au premier passage, le Français sacrifie la Power Stage pour s’assurer la victoire sur le rallye, le premier de sa carrière avec Ford et M-Sport !

Tänak sort sa plus grosse attaque mais la Fiesta blessée fait un bruit étrange, l’Estonien termine son rallye par une grosse glissade et maintient sa place sur le podium devant Dani Sordo en reprenant beaucoup de temps en descente ! Un pilotage héroïque pour le pilote malchanceux sous les yeux ravis de Malcolm Wilson.

Latvala est également dans un gros rythme et tente d’aller chercher des points bonus, ce qui n’est jamais très rassurant concernant le Finlandais ! Il relâche clairement en fin de spéciale sur les derniers virages où la glace prédomine et termine en 15’57"8, s’assurant au passage la deuxième place du rallye !

Ogier termine onzième de cette spéciale mais gagne le rallye ! C’est un double podium pour M-Sport et une deuxième place pour Toyota et Latvala ! Neuville remporte la Power Stage et les 5 points qui vont avec. Lefebvre remporte 4 points et en ajoute 2 en finissant neuvième du rallye ! Hänninen, Evans et Sordo marquent également des points bonus.

A noter que c’est la première victoire de M-Sport en tant qu’équipe indépendante et la première victoire de Ford depuis 2012, année après laquelle le constructeur avait arrêté son engagement officiel.

Résultats de l’ES17 :

1. Thierry Neuville Hyundai i20 Coupe 14min 14.4sec

2. Stéphane Lefebvre Citroën C3 14min 44.5sec

3. Juho Hänninen Toyota Yaris 15min 09.4sec

4. Elfyn Evans Ford Fiesta 15min 28.1sec

5. Dani Sordo Hyundai i20 Coupe 15min 57.2sec

6. Jari-Matti Latvala Toyota Yaris 15min 57.8sec

7. Andreas Mikkelsen Skoda Fabia R5 16min 05.7sec

8. Ott Tänak Ford Fiesta 16min 05.8sec

9. Craig Breen Citroën DS3 16min 07.0sec

10. Jan Kopecky Skoda Fabia R5 16min 08.0sec

Résultats finaux du rallye de Monte Carlo :

1. Ogier 4H00’03"6 (Vainqueur WRC)

2. Latvala + 2’15"0

3. Tänak + 2’57"8

4. Sordo + 3’35"8

5. Breen + 3’47"8

6. Evans + 6’45"0

7. Mikkelsen + 9’32"7 (Vainqueur WRC-2)

8. Kopecky + 12’58"1

9. Lefebvre + 14’43"8

10. Bouffier + 16’09"4