Sébastien Ogier a vécu un week-end idyllique en Corse, où il a remporté son troisième rallye de la saison après seulement quatre manches. L’an dernier, il en avait remporté autant sur l’ensemble de la saison. Ogier n’a pas été inquiété du week-end et avec la troisième place dans la Power Stage, engrange 28 unités.

"C’était un très bon week-end pour nous et je suis très heureux des performances" explique-t-il. "Nous avions un bon rythme vendredi et j’ai ensuite pu m’occuper de gérer l’écart."

"C’était très satisfaisant de montrer une telle vitesse, surtout après l’an dernier où la partie avait été un peu plus compliquée. Il semble désormais que tout fonctionne dans la bonne direction, nous avons amené des évolutions et je me sens mieux dans la voiture."

Malcolm Wilson, toujours aussi heureux de son pilote, ne peut que le féliciter : "C’est un week-end fantastique pour nous et une nouvelle performance superbe de la part de Sébastien et Julien [Ingrassia]. Au Mexique, nous avons été témoins d’un de leurs meilleurs rallyes et vous imaginez que le refaire ici, sur l’asphalte, porte l’équipe."

"Quand les chronos ont commencé à nous arriver vendredi, nous avons été choqués de leur rythme. Avoir bâti une telle avance lors du premier jour aurait pu créer une pression supplémentaire, mais Sébastien et Julien n’ont pas fauté."